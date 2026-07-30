Hallenreiniger CJ Miller tanzt sich bei den Commonwealth Games in Schottland mit einem Wischmopp zum Internet-Hit.

Von Fans als «Mop Man» gefeiert, zeigt der Profi-Tänzer während seines Reinigungseinsatzes spektakuläre Moves zu Hits wie Queens «I Want to Break Free».

Nach der Tanzeinlage putzt Miller einfach weiter – während ihn das Publikum in der Halle und im Netz feiert.

Die Einlage entstand im Umfeld der Netball-Spiele in der Halle OVO Hydro in Glasgow.

Die offiziellen Social-Media-Accounts der Commonwealth Games verbreiteten die Aufnahme, die unterdessen millionenfach geklickt wurde.

Legende: Gemäss «Mop Man» CJ Miller sei seine Mutter schockiert, dass ihr Sohn nun durch die Erledigung von Hausarbeiten berühmt wurde. Getty Images / Andrew Milligan

Im australischen Frühstücksfernsehen sagte Miller, er habe seinen Job einfach mit vollem Einsatz erledigen wollen. Den Spitznamen «Mop Man» erhielt er erst nach dem viralen Auftritt.

Miller arbeitet als Tänzer und Choreograf und bietet Workshops und Trainingsprogramme für Schulen an. Gegenüber den Medien bezeichnete er die Aufmerksamkeit seit der Veröffentlichung des Videos als surreal – im Alltag sei er eher introvertiert.