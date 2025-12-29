Jeder kennt «Kevin – Allein zu Haus»! Wie nah «Kevin» ihnen wirklich ist, wissen Macaulay Culkins Söhne aber nicht.

Es ist ein Weihnachtsklassiker, der bei vielen in den letzten Tagen hoch- und runterlief: «Kevin – Allein zu Haus». Das ist auch bei «Kevin»-Darsteller Macaulay Culkin und seiner Verlobten, Schauspielerin Brenda Song, nicht anders. Ihren beiden Söhnen ist dabei jedoch nicht klar, dass es ihr eigener Vater ist, der mit dieser Komödie in den 90ern Filmgeschichte geschrieben hat.

«Sie schauen den Film, aber haben keine Ahnung», sagte der heute 45-Jährige lachend in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live». Und das dürfe gerne noch eine Weile so bleiben. Die Jungs sind drei und vier Jahre alt. Amüsant: Der ältere Sohn Dakota denke sogar manchmal, dass er selbst Kevin sei.

Wer ist das? Der sieht aus wie Kevin.

Auch beim Durchblättern alter Fotoalben des Schauspielers ist Culkin noch nicht aufgeflogen. Wobei dann schon auch gefragt worden sei: «Wer ist das? Der sieht aus wie Kevin.»

Legende: So sieht Macaulay Culkin heute aus. Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin

«Kevin – Allein zu Haus» war ursprünglich als kleine Familienkomödie geplant, wurde aber zum weltweiten Überraschungshit. Mit über 400 Millionen eingespielten Dollar gehört der Film zu den erfolgreichsten Komödien.