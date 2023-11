Am 4. November wird eine der berühmtesten Schweizer Parodistinnen 75 Jahre alt. Birgit Steinegger hat die Schweizer Kulturszene geprägt wie kaum eine andere. Ihre Parade-Figur: Elvira Iseli.

Als ­«Frau Iseli» begeisterte sie in ihrer Ein-Frau-Comedysendung «Total Birgit» von 1998 bis 2015 das Schweizer Fernsehpublikum. Darin spielt sie nicht nur die Protagonistin Elvira Iseli, die mit ihren unkonventionellen Lösungen zu alltäglichen Aufgaben für Lacher sorgt. Sie schlüpft auch in unzählige Nebenrollen, die in den 32 Folgen auftauchen.

28:28 Video Archiv: Birgit Steinegger in ihren Paraderollen Aus SommerLacher vom 20.07.2023. abspielen. Laufzeit 28 Minuten 28 Sekunden.

Dass sie beruflich Menschen zum Lachen bringen will, wusste Steinegger bereits als junges Mädchen. Während ihrer Ferien bei den Grosseltern in Dänemark besuchte sie regelmässig den Kopenhagener Freizeitpark Tivoli – und entdeckt dort eines ihrer ersten grossen Vorbilder, wie sie 2019 gegenüber «Gesichter&Geschichten» verriet: «Ein Clown, ein weisser Clown, mit einem grossen roten Mund und einem strahlenden Lachen. Und ich konnte Tränen lachen über diesen Pierot und als Kind dachte ich: Ich will auch Clown werden.»

Parodistische Meisterleistung im Radio

Diesen Traum hat sie sich gewissermassen erfüllt. Zwar nicht als Clown, aber als Kabarettistin und Parodistin unterhielt sie die Schweiz. Unter anderem im Duo mit ihrem langjährigen Kollegen Walter Andreas Müller alias WAM. In der Satire-Radiosendung «Zweierleier» nahmen sie Bundesräte und andere berühmte Persönlichkeiten mit ihren Nachahmungen aufs Korn.

Audio Archiv: Satire im Hörspiel: «Zweierleier – eine Auswahl» 55:40 min, aus Hörspiel vom 31.08.2020. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 55 Minuten 40 Sekunden.

Auch die Theaterbühne ist für Birgit Steinegger bekanntes Terrain. Sie arbeitete immer wieder frei auf verschiedenen Bühnen. Bei SRF moderierte sie «Das Spielhaus» und «Schweiz aktuell», spielte in TV-Serien wie «Die ­Direktorin» oder «Lüthi und Blanc» mit.

1 / 5 Legende: Birgit Steinegger wird heute, Samstag, 75 Jahre alt. Keystone/Urs Flueeler 2 / 5 Legende: Ihre Parade-Rolle: Elvira Iseli. Keystone/Sigi Tischler 3 / 5 Legende: Vor «Frau Iseli» war Birgit Steinegger unter anderem auch als Radiosprecherin unterwegs. Hier bei einer Radioreportage auf einem Weingut 1978. Keystone/Str 4 / 5 Legende: Eine langjährige Freundschaft verbindet sie mit Walter Andreas Müller. Keystone/Karl-Heinz Hug 5 / 5 Legende: Auch beruflich spannten die beiden zusammen. In der Satire-Radiosendung «Zweierleier» parodierten sie berühmte Persönlichkeiten. Keystone/Monika Flueckiger

Bis heute wird Birgit Steinegger immer wieder für ihr bemerkenswertes Schaffen ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Swiss Diversity Lifetime Award an den diesjährigen Swiss Diversity Awards.

Im Laufe der Zeit ist Steinegger in über 100 Rollen geschlüpft. Ihren 75. Geburtstag wird sie wohl in der Figur feiern, für die sie am meisten geschätzt wird: als Birgit Steinegger.