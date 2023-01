Die Dreharbeiten für «Davos» sind in vollem Gange. Die Serie hat es in sich – mit einem Budget von 15 Millionen Franken ist es die bisher teuerste Schweizer Produktion. Mit der fiktiven Geschichte einer jungen Krankenschwester streben die Produzenten hohe Ziele an. So will man mit dem Drama internationale Aufmerksamkeit erlangen und Streamingdienste wie Netflix erreichen. Produziert wird die sechsteilige Serie als schweizerisch-deutsche Koproduktion, in Zusammenarbeit mit SRF und ARD.

Die historische Dramaserie spielt während des Ersten Weltkriegs und beruht auf wahren Begebenheiten. Der Bündner Kurort Davos rückt in der gleichnamigen Serie ins Epizentrum eines Spionagedramas.

Schweizer Hauptrollen-Besetzung

Die Hauptrolle spielt die 27-jährige Luzernerin Dominique Devenport. Als einheimische Krankenschwester Johanna Gabathuler wird sie in Spionageakte verwickelt, die in Davos ihren Anfang nehmen. Johanna lässt sich auf ein tödliches Spiel mit den Gaunern ein, um an ihre uneheliche Tochter zu gelangen. Bei einem riskanten Plan, der über Krieg oder Frieden entscheidet, wird sie plötzlich zum Zünglein an der Waage.

Legende: Die beiden Hauptdarstellenden Dominique Devenport und David Kross. SRF

Nebst in verschiedenen kleineren Rollen war Devenport zuvor als «Sisi» in der gleichnamigen deutsch-österreichischen TV-Serie zu sehen. Ihr neues Projekt «Davos» ist für die Luzernerin eine willkommene Herausforderung, denn sie mag solche historischen Rollen. «Ich spiele eine Frau, die Verantwortung übernimmt. Es gibt so viele Aspekte, die diese Rolle interessant machen. Das ist ein Geschenk», sagt Devenport.

Der deutsche Schauspieler David Kross und die deutsche Schauspielerin Jeanette Hain («Babylon Berlin») schlüpfen in weitere Hauptrollen. Kross spielte in «Der Vorleser» bereits an der Seite von Oscar-Preisträgerin Kate Winslet.

Rund 100 Schauspielerinnen und Schauspieler lassen sich auf die Reise in die Zeit des Ersten Weltkrieges ein. Darunter auch Anna Schinz («Gotthard»), Sunnyi Melles («Wolkenbruch»), Sven Schelker («Goliath») und Hanspeter Müller-Drossaart («Wilder»).

Für die Inszenierung der Produktion sind Jan-Eric Mack («Wilder», «Facing Mecca») und Anca Miruna Lăzărescu («Wir sind die Welle», «Hanna») zuständig.

Legende: Anca Miruna Lăzărescu (von links), Dominique Devenport, David Kross und Jan-Eric Mack. SRF

Gedreht wird voraussichtlich bis März 2023. Das ambitionierte Serienprojekt wird in Davos, im Unterengadin und in Deutschland aufgenommen. Die Ausstrahlung der Dramaserie folgt Ende 2023.