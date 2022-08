In seiner Figur als grummeliger Ernst Fischbach eroberte Peter Freiburghaus an der Seite seiner Frau die Herzen der Schweizerinnen und Schweizer. Doch es war bei Weitem nicht die einzige Rolle des Schauspielers. Ein Blick zurück auf das Leben von Peter Freiburghaus.

Peter Freiburghaus war ein Freigeist. Er feierte als Komiker Erfolge, entwickelte sich zu einem der grossen Charakterdarstellern der Schweiz und war ausserdem Regisseur und Drehbuchautor.

Von der Strasse auf die Bühne

Alles begann für Peter Freiburghaus unter freiem Himmel. Er startete seine Karriere als Strassenkünstler und zog zehn Jahre lang mit einer Theatergruppe durch die Gassen. Danach arbeitete er mit «Harul’s Top Service» als Komiker-Kellner.

1 / 3 Legende: Peter Freiburghaus und seine Partnerin Antonia Limacher in ihrer Rolle als «Lilian und Ernst Fischbach» 1998. Keystone 2 / 3 Legende: Das Künstler-Paar in ihrem eigenen Theater in Küssnacht SZ. Keystone 3 / 3 Legende: Peter Freiburghaus wird 2013 mit dem Prix Walo in der Sparte «Schauspieler:in» ausgezeichnet. Keystone / Gian Ehrenzeller

Er bediente Menschen auf der ganzen Welt und unterhielt sie mit besonders schlechtem Service. Es war eine glückliche Lebensphase für den Künstler, nicht zuletzt, weil er in dieser Zeit auch seine Lebens- und Bühnenpartnerin Antonia Limacher kennenlernt.

1987 entwarfen sie gemeinsam das Komik-Duo «Fischbach». Als kauziges Ehepaar «Lilian und Ernst Fischbach» feierten sie nationale und internationalen Erfolge. Zu ihren Programmen gehörten «Fischbachs Weihnacht», «Fischbachs Hochzeit», «Fischbachs Kinder» und «Fischbachs im Knie», mit letzterem sie 1998 und 2004 im Nationalzirkus Knie auftraten.

Vom Spielfilm zum eigenen Theater

Neben seinem Engagement mit Duo Fischbach wirkte Peter Freiburghaus immer wieder in Filmen und Fernsehproduktionen mit. Seinem Debüt an der Seite von Mathias Gnädiger 1983 folgten Spielfilme wie «Pestalozzis Berg», einen Auftritt in der Serie «Tatort: Kameraden» und im Film «Brandnacht» mit Bruno Ganz. Durch seine Engagements in «Nebelgrind» oder «Lotto» wurde der Schauspieler fortan auch für Charakterrollen besetzt.

Wir wissen nicht, was nach dem Tod kommen wird, und wir müssen es auch nicht wissen.

2008 eröffneten Peter Freiburghaus und Antonia Limacher ihr eigenes Theater in Küssnacht am Rigi. Mit dem Projekt konnte sich das Paar selbst verwirklichen und schuf damit eine Plattform für sich und andere Schweizer Künstlerinnen und Künstler. Neben der Schauspielerei betätigte sich Freiburghaus auch als Autor und schrieb diverse Theaterstücke.

Nach einem Jahr Auszeit kehrte der Berner 2013 zurück auf die Bühne. Doch vier Jahre später zog er sich im Alter von 70 Jahren zurück, da bei ihm Hautkrebs diagnostiziert wurde. Nach drei Jahrzehnten war dies das Ende vom Duo Fischbach. Doch der Schauspieler ging bereits damals locker mit der eigenen Endlichkeit um.

In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» sagte er damals: «Wir wissen nicht, was nach dem Tod kommen wird, und wir müssen es auch nicht wissen. Für mich kommt das Leben vor dem Tod. Der ganze Kosmos ist so riesig, dass wir kleinen Menschen doch unmöglich behaupten können, eine Ahnung zu haben, was nach dem Tod passieren wird.»

Nun ist er im Alter von 75 Jahren verstorben. Doch Peter Freiburghaus bleibt uns mit seiner facettenreichen Art in bester Erinnerung.