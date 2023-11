Die Komikerin und Podcasterin Hazel Brugger führt das TV-Publikum in Stans durch die letzte Aussenwette der Kultsendung.

Am 25. November läuft die vorerst letzte «Wetten, dass...?»-Ausgabe über die deutschsprachigen Bildschirme. Mit dabei ist die Zürcher Komikerin Hazel Brugger. Die gebürtige Amerikanerin gewann in den letzten Jahren zahlreiche Preise, wie den Salzburger Stier, den Deutschen Comedypreis und den Swiss Comedy Award. Mittlerweile ist Brugger im Fernsehen, beim Film sowie als Podcasterin tätig.

1 / 4 Legende: Hazel Brugger gehört zu den grossen Namen in der deutschsprachigen Komik. Instagram / hazelsgonnahaze 2 / 4 Legende: Die Zürcherin wurde schon mehrmals für ihr Schaffen ausgezeichnet. Hier mit dem Salzburger Stier... Keystone / Guido Kirchner 3 / 4 Legende: ...oder dem Deutschen Comedypreis. Keystone / Ennio Leanza 4 / 4 Legende: Zusammen mit ihrem Mann Thomas Spitzer publiziert sie den Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis». Instagram / hazelsgonnahaze

Nun moderiert die 29-Jährige die Schweizer Aussenwette in Stans. Die gleiche Wette, die bereits vor 30 Jahren in der Samstagabendshow gezeigt wurde.

Historische Wette erneut aufgerollt

Im April 1993 versuchten acht Männer des Seilziehclubs Stans-Oberdorf eine rund sieben Tonnen schwere Stanserhornbahn den Berg hinaufzuziehen. Sie verloren die Wette knapp aus Zeitgründen, wurden dennoch Wettkönige der Sendung. Nun, drei Jahrzehnte später, wagt sich der Verein erneut an die Herausforderung. Am 25. November versuchen acht neue Mitglieder den mit 40 Personen gefüllten Wagen zehn Meter in 120 Sekunden fortzubewegen.

Der Seilziehclub ist in der Klasse «640 Kilogramm» aktueller Weltmeister. Zweimal pro Woche würden sie nun ein Spezialtraining absolvieren, um sich auf die Wette vorzubereiten, erklärte Initiant Christian Zumbühl in einer Medienmitteilung. Die Seilzieher seien optimistisch, aber das Gelingen hänge von verschiedenen Faktoren wie Wetter, Tagesform, Nervosität oder Atmosphäre ab.

Thomas Gottschalks letzter Auftritt

Mit der Sendung Ende November geht ein Stück Fernsehgeschichte in die vorerst letzte Runde. Dabei wird Thomas Gottschalk seinen 154. Auftritt absolvieren. «Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen», wird der 73-Jährige in einem Statement des Senders ZDF zitiert.