Und schon wieder schlägt sie einen Rekord: Taylor Swift wird von den Billboard Music Awards als diejenige Künstlerin ausgezeichnet, die am meisten Preise erhalten hat. «Es ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich mir vorstellen kann. Es ist genau das, was ich wollte», sagt die Sängerin, die heute ihren 35. Geburtstag feiert. Hier kommen neun weitere Fakten über Taylor Swift.

1. Deshalb heisst sie «Taylor»

Benannt wurde Taylor Swift nach dem Singer-Songwriter James Taylor, einem der Lieblingskünstler der Eltern. Er schrieb den Song «You Got A Friend».

2. Ein Schulprojekt geht um die Welt

Swift schrieb den Song «Our Song» für eine High-School-Talentshow in der neunten Klasse. Der Song ist auf ihrem Debütalbum von 2006 und handelt von einem jungen Paar, das vermeintlich keinen gemeinsamen Song hat.

3. Früh gestartet

Bereits mit 14 Jahren unterschrieb Swift einen Vertrag beim Musikverlag Sony/ATV und war damit die jüngste Songwriterin, die dort je unter Vertrag genommen wurde. Berichten zufolge bemühte sie sich bereits mit elf Jahren um einen Plattenvertrag.

Legende: Mit zwölf Jahren lernte sie Gitarre zu spielen. Keystone/Mark Humphrey

4. Rekorde über Rekorde

Taylor Swift hält weit über 100 Weltrekorde. Darunter: meiste Nummer-1-Alben einer weiblichen Künstlerin oder umsatzstärkste Tournee aller Zeit – mit über zwei Milliarden Dollar Einnahmen. Aktuell: Sie hat bei den Billboard Awards zehn Trophäen in verschiedenen Kategorien gewonnen. Damit ist sie diejenige Musikgrösse, die am meisten Billboard Awards insgesamt gewonnen hat: Es sind 49.

Legende: Bei den American Music Awards 2022 bricht sie ihren eigenen Rekord. Getty Images/Tommaso Boddi

5. Taylor Swift an der Universität

2022 erhielt sie von der New York University die Ehrendoktorwürde, obwohl sie nie selbst studiert hatte. Weltweit gibt es Universitäten, die «Taylor Swift» auf dem Lehrplan haben. Auch an der Wiener Musikuniversität gab es bereits ein Swift-Seminar.

6. Tierische Panik

Swift hat panische Angst vor Seeigeln. In der Talkshow von Ellen DeGeneres sprach sie 2014 über die Gründe.

7. Taylor Swift, die Pionierin

Sie erreichte 2008 mit «Love Story» als erste Person sowohl in den Pop- als auch in den Country-Charts der USA Platz eins. Das macht sie zur Pionierin.

8. Ihre Glückszahl ist die 13

Sie hat am 13. Geburtstag und ihr erstes Album erreichte in den ersten 13 Wochen Goldstatus. Die Zahl 13 begleite sie ihr Leben lang in positivem Kontext, dies verriet Taylor Swift im Interview in «The Tonight Show with Jay Leno».

Legende: In Vancouver hat Taylor Swift ihr letztes Konzert gespielt. Sie soll mit der Tournee rund zwei Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Getty Images/Kevin Winter

9. Junge Buch-Autorin

Im Alter von 14 Jahren schrieb sie einen Roman mit dem Titel «A Girl Named Girl», der bisher unveröffentlicht blieb. Darin geht es um eine Mutter, die enttäuscht ist, eine Tochter statt eines Sohnes bekommen zu haben. Seit 2015 erneuert Swift regelmässig die Namensrechte an dem Titel.