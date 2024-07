Die amerikanische Pop-Ikone spielt ihr erstes Schweizer Konzert und lässt Swifties in Ohnmacht fallen. Oder wars doch das Wetter?

Taylor Swift: Ein Lehrstück in Sachen Unterhaltung

Ich bin kein Swiftie. Zwar habe ich grossen Respekt für das Schaffen von Taylor Swift, aber der Hype um ihre Person geht mir auf die Nerven. Und bedingungsloses Fantum, wie es die Swifties zelebrieren, ist mir suspekt. Darum bietet das erste Schweizer Konzert des Megastars beste Gelegenheit zu überprüfen, was dran ist am Hype.

Glitzeroutfits und Cowboyboots

Gegen die sengende Hitze verteilen die Veranstalter Wasser und Schutzdecken. Nichtsdestotrotz gibt es den einen oder anderen üblen Sonnenbrand zu begutachten und das Sanitätszelt hat mit Ohnmächtigen zu tun. Im Publikum sind Frauen ganz klar in der Überzahl. Sie sind mehrheitlich sehr jung, viele tragen Glitzer-Outfit und Cowboyboots.

Um 19 Uhr ist es dann soweit: Taylor Swift betritt die Bühne. Im Stadion erklingt hysterisches Geschrei und ich fühle mich instant fehl am Platz.

Tief in die Trickkiste gegriffen

Doch das ändert sich bald, denn schnell wird klar: was Taylor Swift hier veranstaltet, ist nicht einfach nur ein Konzert, sondern ein Lehrstück in Sachen Entertainment. Es folgt eine 3.5 stündige Show, die bis ins kleinste Detail durchorchestriert ist.

Audio Dem Phänomen Taylor Swift auf der Spur 06:52 min, aus Echo der Zeit vom 09.07.2024. Bild: KEYSTONE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN abspielen. Laufzeit 6 Minuten 52 Sekunden.

Dabei wird auch tief in die Trickkiste gegriffen: Rauch, Pyrotechnik, leuchtende Fahrräder und ein eingebauter Lift auf einem Laufsteg, der sich weit in den Publikumsraum hinaus erstreckt. 15 Tänzer und Tänzerinnen bespielen zusammen mit Swift die ganze Bühne. Manchmal erinnert das ganze schon fast an ein Musical.

Palette an Rollen

Auf ihrer «The Eras Tour» singt sich die 34-jährige Swift quer durch ihr Werk. Sie spielt Songs aus der frühen Phase, die Country- und Folk-Einschlag haben. Glitzernde Stampfer sind ebenso dabei wie melancholische Heartbreak-Songs. Swift beherrscht die unterschiedlichen Rollen perfekt: mal ist sie grosse Diva, mal freche Göre, dann verträumtes Mädchen oder bossy Geschäftsfrau. Sie bietet grosses Showbusiness-Kino, kreiert gleichzeitig aber auch persönliche und intime Momente. Etwa wenn sie eine 10-minütigen Version von «All to well» anstimmt.

Monsterprogramm

Swift legt einen Charme an den Tag, der unangestrengt wirkt. Manchmal wirkt sie auch etwas linkisch, was sie sympathisch erscheinen lässt. Es ist beeindruckend, wie sie ihr Monsterprogramm, das 45 (!) Songs umfasst, mit scheinbarer Leichtigkeit absolviert.

Audio Tausende Fans warteten in der prallen Sonne auf Taylor Swift 21:03 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 09.07.2024. Bild: Keystone/Ennio Leanza abspielen. Laufzeit 21 Minuten 3 Sekunden.

Das Bühnensetting macht klar, wessen Show das hier ist: obwohl die Bühne enorm breit ist, wurden die Musiker:innen links und rechts an die Ränder verfrachtet, damit der Blick auf die überdimensionale Leinwand frei bleibt. Dort ist meistens Taylor Swift in Grossformat zu sehen.

«Mädchenmusik»

Rings um mich herum hängen viele an Taylors Lippen und singen Wort für Wort mit bei Songs wie «Anti-Hero» oder «Shake it Off». An den Handgelenken blinken Bändel im Takt, die beim Eingang abgegeben wurden. Vor dem Klo treffe ich zwei Väter, die wegen ihren Töchtern ins Stadion gekommen sind. «Mädchenmusik» grummelt der eine. Der andere ist sichtlich müde und möchte nach Hause.

Reise durch die Ären

1 / 2 Legende: «The Man» Taylor Swift performt ihren Hit «The Man» mit ihren Tänzer und Tänzerinnen. Da darf der Blazer natürlich nicht fehlen. Imago / ANP 2 / 2 Legende: Glitzer und noch mehr Glitzer Der mit Pailletten bestückte rosafarbene Body ist mittlerweile zum Symbol für ihre «The Eras» Tour geworden. Imago / ANP

Das Konzert im Letzigrund bot prima Unterhaltung und ja: ich hab mitgeklatscht. Werde ich jetzt deswegen zur Swiftie? Wohl kaum. Dafür ist mir die Musik dann doch zu kantenlos und glatt. So wie es der Megastar Taylor Swift auch ist. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sich so viele für sie begeistern. Sie eckt kaum an und bietet ein Stück heile Welt. Zumindest für 3.5 Stunden.