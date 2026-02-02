Zwei Euro für ein Selfie vor dem Trevi-Brunnen in Rom

In Rom müssen Touristinnen und Touristen erstmals Eintritt für den weltberühmten Trevi-Brunnen bezahlen.

Zwei Euro kostet der Zugang zu dem abgegrenzten Bereich direkt am Wasserbecken.

Für ein Selfie mit den eindrucksvollen Statuen des Trevi-Brunnens müssen Touristinnen und Touristen neu in die Tasche greifen. Für Einwohnerinnen und Einwohner aus Rom bleibt der Zugang weiterhin gratis.

Legende: Die ersten Touristinnen und Touristen kaufen bereits eine Eintrittskarte zum Trevi-Brunnen. Maximal 400 Personen dürfen sich gleichzeitig am Becken aufhalten. Reuters / Vincenzo Livieri

Die italienische Hauptstadt versucht mit dieser Massnahme, die Besucherströme an einem der wichtigsten Touristenmagnete Roms besser zu kanalisieren und Gedränge zu verhindern. Die grosse Piazza vor dem Brunnen bleibt weiterhin für alle frei zugänglich.

Der Trevi-Brunnen im Herzen Roms gehört zu den Hauptattraktionen der Ewigen Stadt – weltberühmt etwa durch die Badeszene mit Anita Ekberg im Fellini-Klassiker «La dolce vita». Täglich besuchen Zehntausende den Brunnen für Fotos oder den traditionellen Münzwurf ins Wasser.