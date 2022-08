Seit kurzem lebt Ingrid Kirchmann im Kloster Mariazell Wurmsbach in Rapperswil – als Kandidatin, denn sie möchte bleiben. SRF Impact trifft die Aspirantin und will wissen, weshalb sie sich für diesen Weg entschieden hat, denn sie ist 35 Jahre alt und Maschinenbauingenieurin mit zahlreichen Volontariaten, als sie sich für eine dreimonatige Auszeit im Kloster Mariazell Wurmsbach in Rapperswil anmeldet.

«Das Klosterleben hat mich zu diesem Zeitpunkt schon extrem umgetrieben», sagt sie. Sie habe gemerkt, wie wichtig es ihr sei, der eigenen Spiritualität im Alltag nachgehen zu können.

Legende: Ingrid Kirchmann: «Ich habe einfach gespürt – das soll es sein. Es hat sich alles gefügt.» SRF

Ingrid Kirchmann befindet sich nun in ihrer Kandidatur, also der Ausbildungszeit. Bevor sie offiziell Nonne wird, muss sie einige Stationen durchlaufen, beginnend mit einem zweijährigen Noviziat.

Legende: Gemeinsames Gebet: Erst nach mehreren Jahren entscheidet die Gemeinschaft, ob Ingrid aufgenommen wird. SRF

«Es stehen mir mindestens sechs Jahre Probezeit bevor und das nimmt einen gewissen Druck weg.» Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen? Diskutieren Sie mit uns auf Youtube.