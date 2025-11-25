Nach dem irritierenden Bambi-Auftritt kündigt Gottschalk seinen Rückzug aus dem Fernsehen an – nach einer letzten Show.

Thomas Gottschalk bestätigt, dass er sich nach einer letzten grossen RTL-Samstagabendshow im Dezember vollständig aus dem Fernsehen zurückzieht.

Damit präzisiert der 75-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den konkreten Zeitpunkt seines Abschieds.

Bereits im Mai hatte der Moderator seinen Rücktritt von der grossen TV-Bühne angekündigt.

Die Konkretisierung folgt auf einen viel diskutierten Auftritt Gottschalks an der Bambi-Verleihung vor wenigen Tagen. Dort geriet er während der Preisübergabe an US-Sängerin Cher deutlich ins Stocken.

Der Auftritt löste eine breite öffentliche Diskussion über Gottschalks Gesundheitszustand aus. Er erklärte später, ein zuvor aufgetretenes Cher-Double habe ihn kurz aus der Fassung gebracht.

Über insgesamt 25 Jahre präsentierte Gottschalk mit «Wetten, dass..?» eine der erfolgreichsten Fernsehshows Europas. Mit dem TV-Abschied endet somit eine der prägendsten Karrieren der deutschsprachigen Unterhaltung. Er betont, sein Rückzug sei endgültig und seinem Alter geschuldet.