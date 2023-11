Sie lässt die Rekorde purzeln wie niemand sonst: Musikerin Taylor Swift knackt erneut einen Rekord, sie ist die «Künstlerin des Jahres» bei Spotify. Noch vor der kompletten Jahresauswertung gibt Spotify bekannt, dass Swift die meisten Streams verzeichnet hat.

Gemäss dem Streamingdienst war die 33-Jährige mit mehr als 26.1 Milliarden Streams seit dem 1. Januar die weltweit meistgestreamte Künstlerin des Jahres 2023. Damit hat die amerikanische Sängerin den puerto-ricanischen Star Bad Bunny entthront, der den begehrten Titel ab 2020 drei Jahre lang in Folge innehatte.

Er liegt 2023 auf Platz zwei, gefolgt von The Weeknd auf Platz drei, Drake auf Platz vier und dem regionalen mexikanischen Musiker Peso Pluma auf Platz fünf.

Der Popstar hat sich mit der Veröffentlichung eines Songs bei ihren Streaming-Fans für ihren Welterfolg bedankt. «Ich habe überlegt, wie ich mich bei Euch bedanken kann, und viele von Euch haben mich gebeten, «You're Losing Me (From The Vault)» auf Streaming-Plattformen zu stellen, also bitte schön!», schrieb Swift bei Instagram und machte den Song nun für ihre Streaming-Fans zugänglich. Das Lied war laut Branchenblatt «Variety» im Mai schon exklusiv auf ihrer Internetseite angeboten worden. Auch auf ihrer aktuellen Welttour habe es den Song auf CD gegeben.

Derzeit tourt die erfolgreiche Künstlerin mit ihrer «The Eras Tour» durch die Welt. Noch bis Ende 2024 tritt Swift auf den grössten Bühnen weltweit auf. Auch neben der Bühne sorgt das Multitalent für Schlagzeilen, sie ist mit dem HFL-Spieler Travis Kelce liiert.

