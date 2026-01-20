Brooklyn Beckham beschuldigt seine Eltern in einem mehrteiligen Statement in seiner Instagram-Story der Eingriffe in sein Privat- und Eheleben mit Nicola Peltz.

Für David und Victoria Beckham habe laut dem 26-Jährigen die «Marke Beckham» Vorrang vor familiärer Nähe.

Er erklärt den seit Langem vermuteten Bruch für endgültig und schliesst eine Versöhnung aus.

Auslöser sei seine Hochzeit 2022 gewesen. Seine Eltern hätten ihn vorab dazu gedrängt, die Rechte an seinem Namen abzutreten, um weiter mitbestimmen zu können, wofür er kommerziell genutzt wird – beispielsweise welche Produkte damit lizenziert werden – und wer daran verdient. Er habe jedoch nicht eingewilligt.

Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria Beckham im Januar 2018. In seinem Instagram-Statement schreibt er, er habe jahrelang versucht, familiäre Konflikte intern zu klären, bevor er sich bewusst für den Gang an die Öffentlichkeit entschied.

Die Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Jahr 2022 bezeichnet er als Wendepunkt im Verhältnis zur Familie. In dieser Phase hätten sich bestehende Spannungen zugespitzt, unter anderem weil seine Mutter Victoria, selbst Mode-Designerin, sich vor der Hochzeit kurzfristig aus der Mitarbeit am Brautkleid zurückgezogen habe.

Der Beckham-Spross schildert einen Moment an seiner Hochzeit, als gemäss Planung ein romantischer Hochzeitstanz mit seiner Frau anstand. Stattdessen sei er jedoch überraschend auf die Bühne gerufen worden, um mit seiner Mutter zu tanzen. «Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt», schreibt er zu der Situation.

Zum 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham im Mai 2025 reiste Brooklyn Beckham nach London. Nach eigenen Angaben wartete er zuerst mehrere Tage auf ein Treffen mit seiner Familie. Dieses sei ihm schliesslich nur unter der Bedingung angeboten worden, dass seine Ehefrau Nicola Peltz nicht dabei ist.

Brooklyn Beckham (2. v.l.) schreibt, seine Brüder Romeo (links) und Cruz (rechts) seien im Verlauf des Familienstreits von den Eltern aufgefordert worden, ihn in sozialen Medien anzugreifen. Im vergangenen Sommer hätten sie ihn zudem ohne Ankündigung auf mehreren Plattformen blockiert. Dieses Foto wurde an Weihnachten 2024 von Brooklyn geteilt.

Auch bei einem kürzlichen Aufenthalt der Familie Beckham in Brooklyns und Nicolas Wahlheimat Los Angeles, sei es laut dem 26-Jährigen zu keinem Kontakt gekommen. Er wertet dies als Zeichen eines endgültigen Rückzugs und einer bewussten Abgrenzung ihm gegenüber.

Zugleich schildert er persönliche Konflikte. Seine Ehefrau sei als «kein Teil der Familie» bezeichnet worden und Treffen seien nur mehr ohne Nicola möglich gewesen.

Was der Eskalation vorausging Box aufklappen Box zuklappen Seit Anfang 2024 kursieren Berichte über eine zunehmende Entfremdung zwischen Brooklyn Beckham und seiner Familie. Mehrere Medien berichteten regelmässig, dass Brooklyn kaum noch an familiären Anlässen teilnahm und öffentlich keine Social-Media-Beiträge seiner Eltern mehr teilte. Im Januar 2026 wurde bekannt, dass er seine Eltern sowie seine Brüder auf Instagram blockiert haben soll. Seine Eltern David und Victoria Beckham gelten international als glamouröses Promi-Paar. Victoria wurde in den 90ern als Mitglied der Spice Girls berühmt und führt heute erfolgreich ihr eigenes Modelabel. David Beckham prägte als früherer Topfussballer den englischen Sport – und wurde erst 2025 von König Charles III. zum Ritter geschlagen.

Allgemein habe es familiäre Nähe zunehmend nur noch in Zusammenhang mit Anlässen und medialer Präsenz gegeben. David und Victoria Beckham äusserten sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen.