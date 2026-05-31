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Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher sagt Ja in Saint-Tropez

31.05.2026, 15:27

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  • Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez im Rathaus das Jawort gegeben.
  • Dies hat Schumachers Management bestätigt.
  • Danach feierte das Paar in dem französischen Badeort auf einem privaten Anwesen.

Rund 110 Gäste waren geladen. Laut Entertainment-Anbieter Sky zählte Ralfs Sohn David Schumacher dazu, der als Trauzeuge gemeinsam mit seiner Frau angereist war. Auch Carmen und Robert Geiss, bekannt durch die Reality-Show «Die Geissens», gehörten zur Hochzeitsgesellschaft.

Zwei Männer in Anzügen stehen draussen, umgeben von mehreren Personen.
Legende: Ralf Schumacher (rechts) und Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben geheiratet. IMAGO/Bestimage/Franz Chavaroche

Nach der Zeremonie im Rathaus ging es für die Gesellschaft in den Strandclub «La Bouillabaisse» zum Dinner bei Sonnenuntergang. Live-Musik und ein grosses Feuerwerk sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Bräutigam Étienne Bousquet-Cassagne ist beruflich im Umfeld der Weinmarke «Schumacher Wines» tätig. Er engagierte sich zuvor in Frankreich politisch und kandidierte im Département Lot-et-Garonne für die damalige «Front National», die heutige «Rassemblement National». Zudem war er zeitweise in der Kommunalpolitik aktiv, bevor er sich 2020 aus dem politischen Leben zurückzog.

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