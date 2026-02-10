Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und sein Partner Étienne wollen nach eigenen Angaben heiraten.

Das bestätigt das Paar in einem Post auf Instagram.

«Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden», heisst es in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Auf dem Post lächelt das Paar in die Kamera.

Beide freuten sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche. Auch in den Kommentaren findet sich viel Zuspruch. Mehr will das Paar aber nicht preisgeben. «Zu weiteren persönlichen Details äussern sich Ralf und Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis», heisst es in dem Statement.

Legende: Der ehemalige Formel-1-Fahrer und sein Partner heiraten. imago images/Spöttel Picture

Ralf Schumacher – Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher – hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht.

Schumacher war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Ralf Schumacher war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist seit vielen Jahren getrennt.