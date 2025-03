Bild 1 von 4. Mit dem «Urknall» und Feuerwerk beginnt am Donnerstag in Luzern am Vierwaldstättersee um 5.00 Uhr die Fritschi-Tagwache und somit die Fasnacht. Wie immer kommt die sagenumwobene Symbolfigur Bruder Fritschi mit ihrer Familie im Boot über den See. (Keystone/Philipp Schmidli).

