Mit einer Gedenkfeier und starken Premieren: Das 42. Sundance Film Festival startet zum letzten Mal in Utah.

Das diesjährige Sundance Film Festival ist eine grosse Abschiedsparty: Es ist das erste ohne Gründer Robert Redford (†89) nach seinem Tod im September und das letzte in Utah, bevor das Festival nach Boulder, Colorado, umzieht.

Legende: Redfords Vermächtnis wird im Mittelpunkt des Sundance-Festivals stehen, unter anderem bei der jährlichen Spendengala am Freitagabend, bei der die Organisatoren dem Gründer des Sundance Film Festivals Tribut zollen werden. Getty Images / Vera Anderson

«Dies ist ein Festival der Neuanfänge und Enden», sagte Redfords Tochter in einem Interview mit «The Associated Press». Das Vermächtnis von Robert Redford und die jahrzehntelange Geschichte von Sundance in Utah sind zentrale Themen des Festivals 2026.

Zeit für Neues

Aber auch in dieser Zeit des Wandels und der Veränderungen bleibt der Schwerpunkt des Festivals, nämlich die Filme, mit 90 Premieren bis zum 1. Februar so lebendig wie eh und je.

Ab 2027 zieht Sundance weiter nach Boulder, Colorado – ein Neuanfang nach vier Jahrzehnten in Utah, man brauche mehr Platz heisst es.

Festivalhinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Das Sundance Film Festival dauert vom 22. Januar bis am Sonntag, dem 1. Februar.

Das Sundance Film Festival steht für die Förderung des unabhängigen Films. Es fungiert als wichtiger Marktplatz für den Filmvertrieb und als Sprungbrett für aufstrebende Talente.