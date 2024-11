Die blonden Locken über der Stirn, das verschmitzte Lächeln ist zurück und seine unbändige Energie nach wie vor ansteckend. Samu Haber ist wieder da, auf der Musikbühne. Mit seinem ersten englischsprachigen Solo-Album. Ziemlich genau zwei Jahre nach dem letzten Konzert mit Sunrise Avenue.

Es ist die coolste Band der Welt. Sunrise Avenue war das Projekts meines Lebens.

Von der Ablösung von seiner Band handelt auch der Titelsong des Albums: «Me Free My Way».

Mit 16 gründet Samu Haber 1992 die finnische Band Sunrise. Zehn Jahre später wird der Bandname zu Sunrise Avenue geändert. Es folgen vier Studioalben, ein Best-of-Album und viele Tourneen.

Vor allem im deutschsprachigen Raum ist die Band besonders erfolgreich. Ihr grösster Hit bleibt bis heute die Hymne «Hollywood Hills».

Im Dezember 2019 verkündet die Band ihre Auflösung und veröffentlicht ihren letzten Song «Thank You for Everything». Die für im Sommer 2020 geplante Abschiedstournee wird wegen der Corona-Pandemie in den Sommer 2022 verschoben. Das letzte Konzert von Sunrise Avenue findet am 18. September in Düsseldorf statt.

Angst sollte uns nie davon abhalten, die Schritte zu gehen, die wir gehen müssen.

Kurz nach der Auflösung von Sunrise Avenue gibt Samu Haber ein finnisches Solo-Album heraus. «Pelastetaan maailma» («Retten wir die Welt») erreicht in seinem Heimatland die Spitze der Albumcharts. Ausserhalb von Finnland findet es praktisch keine Beachtung.

Zwei Jahre braucht er danach für sein englischsprachiges Solo-Album. Darin reflektiert er sein Leben, das auch von Drogenkonsum, Alkoholproblemen und Therapiebesuchen geprägt war. Ein Leben, das der Sänger bereits 2020 in seiner Biografie «Forever Yours» verarbeitete.

Sowohl in den grossartigsten als auch in den schlimmsten Momenten lernt man am meisten über sich selbst.

Aus dem Loch helfen dem Finnen neben der Musik auch der Kampfsport, seine Liebe zum Eishockey, seine freie Zeit in seinem finnischen Sommerhaus und seine Liebe zu Etel Röhr. Mit der Tänzerin hat Samu Haber seit sechs Jahren sein privates Glück gefunden.

Legende: Samu Haber und Etel Röhr: Der finnische Sänger und die finnische Tänzerin sind seit sechs Jahren ein Paar. Instagram / etelrohr

Samu Haber ist wieder zurück. Im Leben und auf der Musikbühne. Mit eingängigen Songs zwischen Punkrock und Liebes-Popsongs. So wie er sich im letzten Jahr gefühlt habe, verrät er verschmitzt lächelnd, wischt sich die blonden Locken von der Stirn und singt mit unbändiger Energie: «Das bin ich. Frei. Auf meinem Weg.»