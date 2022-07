Die Europameisterschaft soll dem Frauenfussball zu mehr Popularität verhelfen, so der Tenor des Europäischen Fussballverbands Uefa. Und tatsächlich: Schon vor dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber England und Österreich zeigt sich, dass diese EM Rekorde brechen wird. Über eine halbe Million Tickets waren bis am Tag vor EM-Start verkauft. Bei der letzten EM 2017 in den Niederlanden waren es halb so viele.

Der Grossteil der Tickets ist günstig zu haben – mit zehn britischen Pfund, umgerechnet rund 12 Franken, ist man dabei. So will die Uefa die Spiele für alle zugänglich machen und die Stadien füllen. Gut gefüllt sein werden die Stadien aber auch wegen ihrer geringen Grösse. «Da wurde überlegt, was im TV besser aussieht; ein kleineres volles Stadion oder grosse nur halb gefüllte Stadien. Zwar redet die Uefa von den besten Spielen aller Zeiten, hat aber doch nicht den Mut, zu sagen, lasst uns in den grossen Stadien spielen», kritisiert SRF-Fussballexpertin Kathrin Lehmann.

Dennoch ist sie überzeugt, dass die Frauenfussball-EM attraktiv wird. Auffällig ist auch das grosse Medieninteresse. Viele der teilnehmenden Länder zeigen mehr Spiele als in der Vergangenheit, entsprechend dürften die TV-Zuschauerzahlen steigen. Gastgeber England setzt alles daran, dass der Frauenfussball grosse Aufmerksamkeit erhält und wirbt im ganzen Land für die EM.