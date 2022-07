Die Teilnahme der Schweizer Frauen-Nati an der anstehenden EM-Endrunde in England ist aus Sicht von Tatjana Haenni eine «einmalige Chance, die wir nutzen wollen». «Endlich geht es los, die Vorfreude ist riesig», so die Direktorin Frauenfussball im SFV.

Entscheidend für eine allfällige Viertelfinal-Qualifikation sei wohl das erste Gruppenspiel vom Samstag gegen Portugal, «einen Gegner auf Augenhöhe». Die anderen Gegner Schweden und Niederlande seien auf dem Papier stärker einzustufen. «Aber jede Partie muss zuerst gespielt werden», so Haenni.

Scheitern wäre ein «Weckruf»

Den Druck auf das Team will Haenni nicht noch erhöhen: «Selbst wenn wir scheitern, geht der Frauenfussball weiter. Es wäre aber ein Weckruf, dass wir intensiv und rasch arbeiten müssen.» Die einstige Nationalspielerin räumt ein, dass der Schweizer Frauenfussball im internationalen Vergleich zurückgefallen ist: «Wir waren einmal in den Top 12, jetzt sind wir zwischen Top 16 und Top 20.»

Vor allem im Nachwuchsbereich hätten andere Länder mehr gemacht. «Da geht es gar nicht so sehr um Millionen-Investitionen, sondern um das Feintuning und die Zusammenarbeit mit den Klubs.»

