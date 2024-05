Die 43. Ausgabe des Salzburger Stiers ging am Wochenende des 3. und 4. Mai in Olten über die Bühne. Der schwarze Klotz mit den zwei Hörnern ist der wichtigste Preis der Kleinkunst im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr wird je eine Person aus Deutschland, Österreich und der Schweiz damit ausgezeichnet.

Der «Salzburger Stier» Kabarettpreis Box aufklappen Box zuklappen Der Salzburger Stier ist der renommierteste Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum und mit rund 6.000 Franken dotiert. 15 Jahre lang wurde er in Salzburg verliehen, dann ging er auf Wanderschaft. Hinter dem Preis stehen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Südtirols. Schweizer Preisträgerinnen und Preisträger: 2024 : Dominik Muheim

: Dominik Muheim 2023 : Dominic Deville

: Dominic Deville 2022 : Fatima Moumouni & Laurin Buser

: Fatima Moumouni & Laurin Buser 2021 : Joachim Rittmeyer (Ehrenstier)

: Joachim Rittmeyer (Ehrenstier) 2020 : Renato Kaiser

: Renato Kaiser 2019 : Patti Basler

: Patti Basler 2018 : Christoph Simon

: Christoph Simon 2017: Hazel Brugger Weitere Gewinnerin & Gewinner 2024: Tina Teubner (Deutschland)

Dirk Stermann (Österreich)

In diesem Jahr ging der Salzburger Stier an den Schweizer Kleinkünstler Dominik Muheim. Der mehrfach ausgezeichnete Slam Poet und Kabarettist ist eigentlich diplomierter Primarschullehrer. Vor knapp zehn Jahren zog es ihn dann aus dem Klassenzimmer auf die Bühne – und das mit Erfolg.

Mit Poetry Slam zum Erfolg

Der 31-Jährige wurde bereits fünfmal zum Schweizer Meister im Poetry Slam gekürt, gewann 2017 den Förderpreis Theater und Kabarett des Kantons Baselland und veröffentlichte bereits zwei Bücher.

Da bekomme ich Gänsehaut. Das will ich auch versuchen.

Dem Basler wird im Teenageralter bereits bewusst, dass seine Zukunft auf der Bühne prädestiniert ist. Mit 16 Jahren war Muheim zum ersten Mal im Ausgang. Als er im Sommercasino, einer Einrichtung in Basel, einer 20-köpfigen Band zuhört, ist es um ihn geschehen. «Es hat mich gerade gepackt. Ich habe gemerkt, dass Leute, die auf der Bühne etwas erzählen oder vorsingen, eine Wirkung auf mich haben. Da bekomme ich Gänsehaut. Das will ich auch versuchen. Später habe ich dann zum Poetry Slam gefunden», so Muheim im Gespräch mit G&G-Moderator Michel Birri.

Selbstzweifel als treuer Begleiter

Der renommierte Kleinkünstlerpreis war für Muheim eine Bestätigung. «Wenn man ein Bühnenprogramm selber auf die Beine stellt, da sind Selbstzweifel immer ein treuer Begleiter und man fragt sich dann auch, ob man auf dem richtigen Weg ist. Der Preis zeigt mir, dass ich diesen Weg weiter gehen darf», so der Slam Poet und Kabarettist.

Ich gönne es ihm mehr als allen anderen.

Auch seine Kolleginnen und Kollegen der Schweizer Kleinkunstszene, sind sich sicher, dass Muheim auf dem richtigen Weg ist. Während SRF-Kulturchefin Susanne Wille die poetische Erzählweise des Basler so gut mag, ist sich Kabarettistin Patti Basler sicher, dass der Salzburger Stier nur schon vom Namen her zu Muheim passt. Noch mehr vom 31-Jährigen angetan ist Kabarettist und Autor Bänz Friedli: «Er erzählt so liebevoll, er ist so beseelt von einer Zuneigung zu den Menschen, wenn er uns oder sich selbst hochnimmt. Ich gönne es ihm mehr als allen anderen.»

00:57 Video Bekannte Gesichter zu Dominik Muheim Aus Gesichter & Geschichten vom 06.05.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Von den viel bedeutenden Komplimenten von Patti Basler, Lisa Christ und Co. kann man sich auch schon bald selbst überzeugen. Ab September 2024 tourt Dominik Muheim mit seinem ersten Soloprogramm «Soft Ice» durch die ganze Deutschschweiz.