Für manche ein überfälliges Update, für andere ein kleiner Kulturverlust im Portemonnaie: Die Schweiz reagiert skeptisch auf die neue Banknotenserie.

So bunt diskutiert die Schweiz über die neuen «blassen» Banknoten

Über Geld spricht man doch. Oder zumindest über dessen Aussehen.

Das hat sich heute einmal mehr gezeigt, nachdem die Schweizer Nationalbank eine neue Banknotenserie präsentiert hat – «um sicherzustellen, dass die Schweizer Banknoten auch langfristig den neuesten Standards bezüglich Funktionalität und Sicherheit entsprechen».

Das ist die neue Banknotenserie

Aber genügen sie auch den neuesten Ästhetik- und Design-Standards der Schweizerinnen und Schweizer?

Die SRF-Community ist sich uneins.

Es ist vermutlich das erste Mal in der Geschichte, dass eine Währung stabiler ist als ihr Design.

Die meisten Userinnen und User von SRF hätten sich einerseits einen moderneren Ansatz gewünscht. «Altmodisch», schreibt beispielsweise «andreimp8» auf Instagram. «Sieht aus wie das Tischtuch der Grossmutter», findet «Finisher_5000».

«Es ist vermutlich das erste Mal in der Geschichte, dass eine Währung stabiler ist als ihr Design», lautet das vernichtende Urteil von «christianbandelier».

Andererseits wird ebenso vielfach eine fehlende Stärke und Sättigung kritisiert. «Hatte der Drucker keine Tinte?», fragt «savetheearth». «Sehen wie gewaschen aus», schreibt «genaro.perez.energy».

Auch «Anoukm5» findet, dass die neue Banknotenserie «leider etwas zu blass» sei. Und ergänzt: «Kühe wären schöner gewesen.»

Tatsächlich waren bei einigen der Finalistinnen und Finalisten des Wettbewerbs für das neue Banknoten-Design Kühe auf den Banknoten zu sehen.

Die Finalisten des Wettbewerbs für das neue Banknoten-Design

Nun sind es in der Schweiz heimische Pflanzen geworden, die die Vorderseiten der Banknoten prägen: «Eine Einladung, Vertrautes bewusster wahrzunehmen – an der Bushaltestelle, beim Mittagessen oder beim Wandern», wie es im Konzeptbeschrieb der Gewinnerinnen und Gewinner des Gestaltungswettbewerbs heisst.

Die Gewinner des Wettbewerbs: Konzept J von Emphase GmbH Box aufklappen Box zuklappen Das Lausanner Designbüro Emphase hat den Gestaltungswettbewerb der Schweizerischen Nationalbank für die neue Banknotenserie gewonnen. Ihr Entwurf zum Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» setzte sich im mehrstufigen Wettbewerb zuletzt gegen fünf weitere Konzepte durch, wie die SNB an einer Medienkonferenz mitteilt. Die SNB beauftragt nun das Westschweizer Emphase-Team mit der grafischen Entwicklung der zehnten Schweizer Banknotenserie. In ihrem Entwurf zieren auf der einen Seite verschiedene Pflanzen die Banknoten, auf der anderen Seite sind es Sujets aus Architektur, Kultur, Verkehr und Landschaft.

Oder kurz: «Sieht aus wie die Verpackung von Blumensamen», so die Wahrnehmung von «_official_berna_».

«Schon Heuschnupfen nur vom Ansehen», ergänzt «gahdia_may».

Die neuen Banknoten sind leichter, frischer und nicht mehr so altbacken.

Einige Userinnen und User erfreuen sich jedoch auch am neuen Design. «Die Blume auf dem 1000-Stutz-Schein sieht mega schön aus», schreibt «tecteddy.lbrty.frst». Auch «didi_vwartburg» findet die neuen Banknoten «leichter und frischer und nicht mehr so altbacken».

«Ymullis100» hofft lediglich, dass «die Farben noch etwas satter werden».

Tatsächlich kann sich das endgültige Aussehen der Scheine noch deutlich vom Wettbewerbsentwurf unterscheiden. Die Ausgabe der neuen Banknoten wird frühestens Anfang der 2030er-Jahre erwartet.

Über das finale Design entscheidet der Bankrat der SNB.

Und ob einem das neue Bargeld gefällt oder nicht, die weisen, pragmatischen Worte von «pascal_s_meister» gelten für alle: «Ist ja zum Ausgeben und nicht zum Behalten».