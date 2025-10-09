Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Velounfalls gestorben.

Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz, bekannt aus Serien wie «Grossstadtrevier», «Tatort» oder «Das Traumschiff», ist tot. Die 41-Jährige erliegt in einer Hamburger Klinik den Folgen eines Velounfalls vom 28. September.

Legende: Wanda Perdelwitz im Mai 2025 bei der Verleihung des 75. Deutschen Filmpreises. Getty Images / Andreas Rentz

Wie die deutsche «Bild»-Zeitung von der Polizei erfahren hat, kollidierte Perdelwitz auf ihrem Zweirad mit einer abrupt geöffneten Autotür. Beim Sturz zog sie sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, die schliesslich zum Tod der Schauspielerin führten. Ob sie beim Unfall einen Helm trug, ist unklar. Perdelwitz hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.

Einem Millionenpublikum war sie als Kommissarin Nina Sieveking aus der ARD-Serie «Grossstadtrevier» bekannt. Die Rolle verkörperte sie ab 2012 während zehn Jahren. Zudem stand sie für Produktionen wie «Tatort», «SOKO Köln» oder «Das Traumschiff» vor der Kamera. In letzterer spielte sie 2024 die Ehefrau von Kapitän Florian Silbereisen.