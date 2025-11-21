Nach dem Freispruch von allen Missbrauchsvorwürfen versucht Kevin Spacey sein Leben neu zu ordnen.

Der Oscar-prämierte Schauspieler Kevin Spacey erklärt in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Daily Telegraph», dass er aufgrund der Kosten, die ihm durch die 2017 erhobenen Vorwürfe sexueller Übergriffe entstanden sind, «kein festes Zuhause mehr hat».

Die grossen Rollen blieben weg und so auch seine Gagen: «Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch. Alles ging weg.»

2017 wurde ihm von seinem Kollegen Anthony Rapp sexuelle Belästigung auf einer Party im Jahr 1986 vorgeworfen. Spacey war zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt, Rapp 14. Danach haben noch 30 weitere Männer Vorwürfe erhoben. 2022 sprach eine New Yorker Jury ihn vom Vorwurf frei. 2023 wurde er in einem separaten Verfahren von einem Londoner Gericht in weiteren Fällen sexueller Übergriffe freigesprochen.

Heute lebt Spacey aus dem Koffer. «Ich wohne in Hotels, ich wohne in Airbnbs, ich reise dahin, wo ich Arbeit finde». Trotz prominenter Fürsprecher wie Liam Neeson oder Sharon Stone bleiben Rollenangebote aus Hollywood aber weiterhin aus. Spacey arbeitet jedoch an seinem Comeback.