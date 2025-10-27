Ein Popstar und ein Premierminister – händchenhaltend verliessen die US-Sängerin Katy Perry und Kanadas ehemaliger Regierungschef Justin Trudeau am Samstagabend das Pariser Kabarett Crazy Horse, wo Perry ihren 41. Geburtstag feierte.
Die Romanze, über die seit einiger Zeit gemunkelt wird, scheinen die beiden mit diesem Auftritt zu bestätigen. Offizielle Stellungnahmen dazu gibt es allerdings weder von Perrys Management noch Trudeaus Büro.
Beziehungsstatus ungewiss
Dass sich Perry und Trudeau an diesem Wochenende in der Stadt der Liebe aufhielten, dürfte jedoch weniger mit privaten Plänen als mit beruflichen Verpflichtungen zu tun haben. Perry engagierte sich als UNICEF-Botschafterin für globale Bildung, Trudeau war für Gesprächen zur Bildungsgerechtigkeit angereist.
Medienberichte aus dem Sommer hatten bereits über eine mögliche Trennung Perrys von Schauspieler Orlando Bloom spekuliert. Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.
-
Bild 1 von 2. 9 Jahre waren Katy Perry und der 48-jährige Schauspieler Orlando Bloom ein Paar. Ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove Bloom wurde im August 2020 geboren. Bildquelle: Getty Images/Dave Benett.
-
Bild 2 von 2. Justin Trudeau und Sophie Grégoire gaben im August 2023 ihre Trennung offiziell bekannt. Sie waren 18 Jahre lang ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Bildquelle: Getty Images/Jacob King.