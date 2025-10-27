Die Sängerin Katy Perry feierte ihren 41. Geburtstag in Frankreich – zusammen mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

Katy Perry und Justin Trudeau in der Stadt der Liebe

Ein Popstar und ein Premierminister – händchenhaltend verliessen die US-Sängerin Katy Perry und Kanadas ehemaliger Regierungschef Justin Trudeau am Samstagabend das Pariser Kabarett Crazy Horse, wo Perry ihren 41. Geburtstag feierte.

Die Romanze, über die seit einiger Zeit gemunkelt wird, scheinen die beiden mit diesem Auftritt zu bestätigen. Offizielle Stellungnahmen dazu gibt es allerdings weder von Perrys Management noch Trudeaus Büro.

Beziehungsstatus ungewiss

Dass sich Perry und Trudeau an diesem Wochenende in der Stadt der Liebe aufhielten, dürfte jedoch weniger mit privaten Plänen als mit beruflichen Verpflichtungen zu tun haben. Perry engagierte sich als UNICEF-Botschafterin für globale Bildung, Trudeau war für Gesprächen zur Bildungsgerechtigkeit angereist.

Medienberichte aus dem Sommer hatten bereits über eine mögliche Trennung Perrys von Schauspieler Orlando Bloom spekuliert. Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.