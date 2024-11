Heidi Klum als E.T. an ihrer Party kaum wiederzuerkennen

Heidi Klum hat ihrem Spitzamen als «Königin von Halloween» alle Ehre gemacht und ist bei ihrer berühmten jährlichen Party in New York als der Ausserirdische E.T. ins Rampenlicht getreten.

Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (35), der bis auf einige Accessoires dasselbe Outfit trug, zeigte die Deutsche eine leuchtende Fingerspitze, wie das Vorbild aus dem Filmklassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982.

Nur durch die Falten am Hals des Ausserirdischen waren die Augen und der Mund der 51-Jährigen zu sehen. Die Bewegungen des riesigen Kopfes mit grossen blauen Kulleraugen und beweglichem rosa Mund wurden nach Angaben der «New York Times», die Klum bei der Transformation begleitete, von einem Mitarbeiter ferngesteuert. Klum und Kaulitz verbrachten für die Transformation zu Aliens viele Stunden in der Maske.

1 / 7 Legende: Heidi Klum (vermutlich rechts) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (vermutlich links) an der traditionellen Halloween-Party. REUTERS/Caitlin Ochs 2 / 7 Legende: Weil die Verkleidung so schwer auszuziehen ist, trug Klum laut «New York Times» darunter eine Windel für Erwachsene: «Vielleicht muss ich sie nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken», sagte sie. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP 3 / 7 Legende: Auch Nicole Scherzinger gehörte zu den geladenen Gästen. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP 4 / 7 Legende: Es ging auch weniger gruselig: America's-Got-Talent-Teilnehmerin Sofie Dossi und Schauspieler Zach Justice. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP 5 / 7 Legende: Das brasilianische Topmodel Valentina Sampaio setzte weniger auf ein furchteinflössendes Kostüm, als auf nackte Haut. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP 6 / 7 Legende: Bunt und schwarz-weiss: Bill Kaulitz, der Bruder von Heidi Klums Ehemann Tom, und Leni Olumi Klum, die Tochter von Heidi Klum. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP 7 / 7 Legende: Der US-Rapper Ice-T und die US-TV-Personality Coco Austin waren auch dabei. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Sie habe als E.T. auftreten wollen, weil der Film in ihrer Kindheit einer ihrer liebsten gewesen sei, so Klum.

Das deutsche ehemalige Topmodel sorgt jedes Jahr zu Halloween mit aufwendigen Verkleidungen für Aufsehen. Klum schmeisst ihre berühmte Party am 31. Oktober seit dem Jahr 2000. Nur 2020 und 2021 fiel ihr Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.