Es ist Sommer 2003. Die ganze Welt schaut auf eines der begehrtesten Liebespaare Hollywoods: Jennifer Lopez und Ben Affleck. Kurz «Bennifer». Das Paar hatte sich im Jahr zuvor am Set des Films «Gigli» kennengelernt. So sehr dieser an der Kinokasse floppt, so hell lodert die Flamme der Liebe zwischen den Hauptdarstellenden des Films. Nun wird ihre Hochzeit mit Spannung erwartet.



Genau unter diesem Druck der Öffentlichkeit bricht die junge Liebe zusammen. Die Hochzeit platzt und das vermeintliche Traumpaar gibt seine Trennung bekannt. «Bennifer» ist Geschichte.

Ich hab mir gesagt: Das muss ich festhalten, denn es ist sogar besser als das erste Mal.

Zwei gescheiterte Ehen

Noch im selben Jahr heiratet Jennifer Lopez den Komponisten Marc Anthony. Mit ihm bekommt sie die Zwillinge Emme und Max. Auch Ben Affleck bleibt nicht lange single. Ein Jahr nach der Trennung von Lopez heiratet er die Schauspielerin Jennifer Garner. Sie werden Eltern von Violet, Samuel und Seraphina Rose Elizabeth. Das Glück ist jedoch bei beiden nicht von langer Dauer. Ben Afflecks Ehe geht in die Brüche und auch Jennifer Lopez lässt sich 2014 scheiden. Eine weitere Beziehung der Sängerin mit dem ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez endet 2021 erneut kurz vor dem Gang zum Altar.

Der Grund: Bennifer will es noch einmal versuchen. 20 Jahre nach ihrem ersten Anlauf finden die beiden Verflossenen wieder zueinander.

Die Hochzeit ein Jahr später findet heimlich abseits des Blitzlichtgewitters statt. Das Revival sagt Lopez: «Das Grossartigste, Unfassbarste, Unglaublichste ist passiert. Und ich hab mir gesagt: Das muss ich festhalten. Denn es ist sogar besser als das erste Mal.»

Jennifer Lopez und Ben Affleck. Sie haben eine zweite Chance bekommen. Diesmal hoffentlich mit Happy End.