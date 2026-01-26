Auf Instagram zeigt der offizielle Account der Olympischen Spiele verschiedene Ausschnitte, als die beiden Schauspieler Hudson Williams und Connor Storrie am 25. Januar an der 49. Etappe des olympischen Fackellaufs teilnahmen.
Das Duo genoss den Moment sichtlich, lächelte und winkte den Zuschauern am Strassenrand begeistert zu. In pink-weissen Trainingsanzügen nahmen die beiden am Fackellauf teil, der am 6. Februar in Mailand vor den Olympischen Winterspielen endet.
Hype flacht nicht ab
Die sechs Episoden von «Heated Rivalry» wurden im November und Dezember auf dem kanadischen Streamingdienst Crave veröffentlicht, doch der Hype nahm rasch internationale Dimensionen an. HBO sicherte sich die Rechte und so kommt die Serie auch in die Schweiz.
Die Zuschauerzahlen sprechen für sich: Bereits im November wurde «Heated Rivalry» zur zweitmeistgestreamten Serie auf HBO Max. Und der Streaminganbieter Crave verzeichnete während der Veröffentlichung einen Abonnement-Zuwachs von 400 Prozent.
Worum geht es in der HBO-Serie «Heated Rivalry»?
Aus Rivalen wird ein Liebespaar: Die professionellen Eishockeyspieler Shane Hollander und Ilya Rozanov spielen für rivalisierende Teams. Abseits vom Eis entwickelt sich zwischen den Beiden schnell eine leidenschaftliche Beziehung, die alles zum Schmelzen bringt.
Die Geschichte der zwei Eishockeyspieler basiert auf der Buchreihe «Game Changers» der kanadischen Autorin Rachel Reid.
Die Serie wird ab dem 6. Februar auf dem Streamingdienst «HBO Max» verfügbar sein. Wöchentlich wird dann eine neue Episode veröffentlicht.