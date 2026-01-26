Die «Heated Rivalry»-Stars Hudson Williams und Connor Storrie sind Fackelträger an den olympischen Winterspielen.

Auf Instagram zeigt der offizielle Account der Olympischen Spiele verschiedene Ausschnitte, als die beiden Schauspieler Hudson Williams und Connor Storrie am 25. Januar an der 49. Etappe des olympischen Fackellaufs teilnahmen.

Das Duo genoss den Moment sichtlich, lächelte und winkte den Zuschauern am Strassenrand begeistert zu. In pink-weissen Trainingsanzügen nahmen die beiden am Fackellauf teil, der am 6. Februar in Mailand vor den Olympischen Winterspielen endet.

Hype flacht nicht ab

Die sechs Episoden von «Heated Rivalry» wurden im November und Dezember auf dem kanadischen Streamingdienst Crave veröffentlicht, doch der Hype nahm rasch internationale Dimensionen an. HBO sicherte sich die Rechte und so kommt die Serie auch in die Schweiz.

Die Zuschauerzahlen sprechen für sich: Bereits im November wurde «Heated Rivalry» zur zweitmeistgestreamten Serie auf HBO Max. Und der Streaminganbieter Crave verzeichnete während der Veröffentlichung einen Abonnement-Zuwachs von 400 Prozent.