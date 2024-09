Die 56-Jährige erhält für ihre vielseitige Karriere und ihre Rolle im Film «The Last Showgirl» den «Golden Eye Award» am Zurich Film Festival (ZFF). Anderson nimmt den Preis am 4. Oktober persönlich in der Limmatstadt entgegen. Am selben Tag zeigt das Festival den Film von US-Regisseurin Gia Coppola.

«The Last Showgirl» Box aufklappen Box zuklappen Im Film verkörpert Pamela Anderson die 50-jährige Tänzerin Shelley, deren Show in Las Vegas nach 30 Jahren eingestellt wird. Plötzlich muss sie sich mit der Frage nach ihrer Zukunft auseinandersetzen. Sie versucht mit der Hilfe ihrer Kollegin Annette (gespielt von Jamie Lee Curtis) die Beziehung zu ihrer Tochter zu retten, die sie über Jahre vernachlässigt hat. Wann das Drama in die Schweizer Kinos kommt, steht noch nicht fest.

«Pamela hat die Rolle der Shelley mit Leib und Seele verkörpert und uns von Anfang an in ihren Bann gezogen», erklärt Christian Jungen, künstlerischer Leiter des Zurich Film Festival. Das sei eine grandiose Leistung, die eine Oscar-Nominierung verdient habe. «Wir freuen uns deshalb sehr, Pamela Anderson [...] am ZFF zu ehren.»

Schauspielerin, Mutter und Tierschützerin

Pamela Anderson erlangte weltweite Berühmtheit durch ihre Rolle als Rettungsschwimmerin in der Kultserie «Baywatch». Danach sorgte sie mit einem selbstgedrehten Sexvideo für Schlagzeilen. Ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm hatte sie 1996 im Film «Barb Wire». Danach spielte sie in der selbst produzierten Krimiserie «V.I.P.». Eine Zeit lang war sie die persönliche Assistentin des Magiers Hans Klok in Las Vegas.

Pamela Andersons Leben in Bildern

1 / 6 Legende: In den 1990er-Jahren wurde sie weltweit berühmt, als sie in der Kultserie «Baywatch» Rettungsschwimmerin C.J. Parker verkörperte. Keystone / AP 2 / 6 Legende: Mit dem Hardrock-Musiker Tommy Lee führte sie jahrelang eine On-off-Beziehung. Sie waren von 1995 bis 1998 verheiratet. Ihr gemeinsam gedrehtes Sexvideo gelangte ohne ihre Erlaubnis an die Öffentlichkeit und machte die beiden über Nacht noch berühmter. Keystone / AP / Lennox McLendon 3 / 6 Legende: In der selbst produzierten Krimiserie «V.I.P.» mimte Anderson von 1998 bis 2002 eine Personenschützerin, die durch Glück zu ihrem Job gekommen war. Keystone / Tristar 4 / 6 Legende: 2017 war die gebürtige Kanadierin fünf Monate lang Assistentin des niederländischen Magiers Hans Klok in Las Vegas. Keystone / 5 / 6 Legende: 2022 spielte die heute 57-Jährige im Musical «Chicago» am Broadway mit Keystone / AP / Evan Agostini 6 / 6 Legende: Pamela Anderson hat zwei Söhne aus erster Ehe: Brandon (28, links) und den zwei Jahre jüngeren Dylan (rechts). Keystone / EPA / Mike Nelson

2013 nahm sie an der US-Tanzshow «Dancing with the Stars» teil und wurde dort Sechste. 2022 trat sie im Musical «Chicago» am Broadway als «Roxie» auf. Sie ist Mutter von zwei Söhnen, Brandon (28) und Dylan (26). Sie war fünfmal verheiratet, ist Tierschützerin und Veganerin.