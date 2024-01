Noch einmal «Jailhouse Rock» oder «It's Now or Never» live von Elvis Presley hören: ein Traum vieler Fans. Das schien bis anhin unmöglich – nun soll dieser doch noch in Erfüllung gehen. 47 Jahre nach seinem Tod feiert Presley mit der Show «Elvis Evolution» sein Bühnencomeback. Im kommenden November soll in London eine erste digitale Bühnenversion von ihm aufleben und Konzerte geben.

Für die Hologrammshow sollen Tausende private Fotos und Videoaufnahmen genutzt werden. Weitere Shows sind bereits in Las Vegas, Tokio und Berlin geplant, wie die britische Nachrichtenagentur «PA» vermeldete. Doch nicht nur ein Konzert soll ein sein: «Elvis Evolution» zeige seinen Karriereverlauf und soll diese anhand einer Reise durch sein Leben hautnah für die Fans beleuchten.

Legende: Elvis Presley 1968: Der Sänger feierte mit Hits wie «Jailhouse Rock» und «Heartbreak Hotel» grosse Erfolge. Bald kehrt er als KI-Version zurück. Keystone / AP Photo

Presley ist nicht der Erste, dem eine Hologrammshow gewidmet wird. Bereits die schwedische Pop-Band Abba steht virtuell auf der Bühne, ebenso die amerikanische Hard-Rock-Band Kiss.

Elvis Presley wurde in den 1950er-Jahren durch seinen unverkennbaren Musikstil und seine kreisenden Hüften weltberühmt. Mit Hits wie «Can't Help Falling In Love With you», «Hound Dog» und «Heartbreak Hotel» feierte er grosse Erfolge. Er verkaufte weltweit über eine Milliarde Tonträger und war 14-mal für einen Grammy nominiert, von denen er drei gewann.

Todesursache nicht geklärt

Presley starb am 16. August 1977 mit nur 42 Jahren in seinem Anwesen Graceland in Memphis, USA. Bis heute ist die genaue Todesursache nicht ganz geklärt. Wilde Spekulationen ranken sich um den Tod des Sängers, gar, dass er noch am Leben sei. Offiziell gilt ein plötzlicher Herztod als Ursache. Oft wird aber auch von einer schweren Darmkrankheit oder von einem Medikamentenmissbrauch ausgegangen.