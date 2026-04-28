Taylor Swift hat Markenanträge für zwei Audioclips und ein Bild von sich selbst eingereicht.

Ein Markenrechtsexperte wertet dies als Versuch, ihre Stimme und ihr Erscheinungsbild vor Deepfake-Videos und ‑Audios zu schützen, die mithilfe von KI erzeugt werden.

Die Anträge wurden am Freitag beim US-Patent- und Markenamt eingereicht. Als Eigentümerin der Audioclips und des Bildes ist Swifts Firma TAS Rights Management angegeben.

Legende: Swifts Bild und Stimme wurden in zahllosen KI-generierten Deepfakes verwendet – von irreführender Werbung über falsche politische Unterstützungsbekundungen bis hin zu expliziten Darstellungen. Keystone / SARAH YENESEL

Eine Sprecherin Swifts reagierte am Montag zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters um Stellungnahme, ebenso wenig die in den Unterlagen genannten Anwälte.

In einem der Audioclips ist Swift mit den Worten zu hören: «Hey, hier ist Taylor Swift, und du kannst mein neues Album ‹The Life of a Showgirl› jederzeit bei Amazon Music Unlimited hören.»

Gezielte Massnahme zum Schutz vor KI Box aufklappen Box zuklappen Der Markenrechtsanwalt Josh Gerben, der die Anträge von Taylor Swift als Erster öffentlich machte, wertet sie als gezielte Massnahme zum Schutz vor Missbrauch durch künstliche Intelligenz. Bestehende Persönlichkeitsrechte reichten oft nicht aus, da KI Stimmen und Bilder imitieren könne, ohne Originalmaterial zu kopieren. Markenanmeldungen könnten hier eine zusätzliche rechtliche Absicherung bieten. Besonders neu sei der Versuch, eine gesprochene Stimme als Marke einzutragen. Auch das Bühnenfoto solle helfen, gegen manipulierte oder KI‑generierte Bilder vorzugehen, die Swifts Erscheinung nachahmen.

Das Bild, das Swift als Marke schützen lassen will, zeigt sie auf der Bühne in einem mit Pailletten besetzten Outfit, eine pinkfarbene Gitarre in der Hand.