Harrison Ford, John Travolta und Hans Zimmer haben eines gemeinsam: Sie alle wurden in Zürich mit dem «Goldenen Auge» des Zurich Film Festivals ausgezeichnet. Nun fügt sich der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger in die Reihe ein: Im Oktober darf der 91-Jährige den «Lifetime Achievement Award» des Zurich Film Festivals (ZFF) entgegennehmen, wie es am 31. Juli 2024 in einer Mitteilung heisst.

Emil Steinberger – ein Schweizer Unikat

1 / 9 Legende: 1933 in Luzern geboren, gilt Emil Steinberger heute als bekanntester Kabarettist der Schweiz. Keystone / Urs Flueeler 2 / 9 Legende: Emil Steinberger mit seiner 1972 erschienen Schallplatte «Emil improvisiert». Keystone / Photopress-Archiv 3 / 9 Legende: Im Film «Emil auf der Post» spielt Emil Steinberger einen Postboten. Das Drehbuch schrieb der Kabarettist gemeinsam mit Regisseur Franz Hohler. Keystone / Str 4 / 9 Legende: 1977 ging Emil Steinberger mit dem Zirkus Knie auf Tournee. Keystone / Photopress-Archiv / Ramseier 5 / 9 Legende: Mit dem Film «Die Schweizermacher» feiert Steinberger 1978 grosse Erfolge. Keystone / Str 6 / 9 Legende: Immer mit dabei: Seine Frau Niccel Steinberger. Keystone / Martin Ruetschi 7 / 9 Legende: Steinberger 1980 bei seinem damals letzten Bühnenprogramm «Feuerabend». Keystone / Str 8 / 9 Legende: 1999 veröffentlichte der Kabarettist sein erstes Buch «Wahre Lügengeschichten». Keystone / Peter Ending 9 / 9 Legende: Emil Steinberger wird zum Schweizer des Jahres 2010 gekührt. Keystone / Walter Bieri

Steinberger bringe die Schweiz seit 70 Jahren zum Lachen, schreiben die Verantwortlichen. «Kein anderer Schweizer Kabarettist und Schauspieler versteht es so gekonnt, typisch schweizerische Charakterzüge mit einem Augenzwinkern liebevoll zu überzeichnen, so dass wir am Schluss immer auch ein bisschen über uns selbst lachen, was guttut.» So wird der künstlerische Leiter des ZFF, Christian Jungen, zitiert.

Im Rahmen der Gala-Premiere des Dokumentarfilms «Typisch Emil – Vom Loslassen und Neuanfangen» wird ihm das «Goldene Auge» überreicht werden. Der Film blickt hinter die legendären Bühnenfiguren des 91-Jährigen. Die Autoren sind – neben Steinberger und seiner Frau Niccel Steinberger – Regisseur Phil Meyer und Kameramann Elmar Bossard.

Das 20. Zurich Film Festival (ZFF) findet vom 3. bis 13. Oktober statt.