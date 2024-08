Adele liess für ihre Konzerte ein eigenes Stadion in München erbauen. Am Wochenende weihte die britische Sängerin die Arena mit ihren Klängen ein.

Adele: So waren ihre ersten Konzerte in München

«Hello, it’s me!», so heisst Adele ihre Fans willkommen. Am Wochenende spielte die britische Sängerin ihre ersten zwei Konzerte im eigens erbauten Stadion in München. Acht weitere Auftritte folgen in den nächsten vier Wochen. Es sind ihre ersten Konzerte in Europa seit 2016 – wer Adele singen sehen wollte, musste nach Las Vegas.

Adeles Erfolge Box aufklappen Box zuklappen Legende: Getty Images / Alberto E. Rodriguez 2008 erscheint Adele mit ihrem Album « 19 » erstmals auf der Bildfläche. Dafür wird sie mit dem Grammy in der Kategorie «Best New Artist» geehrt.

» erstmals auf der Bildfläche. Dafür wird sie mit dem Grammy in der Kategorie «Best New Artist» geehrt. Drei Jahre später gelingt ihr mit dem Album « 21 » der grosse Durchbruch. Die Singles « Someone Like You », « Rolling in the Deep » und « Set Fire to the Rain » stürmen weltweit die Charts.

» der grosse Durchbruch. Die Singles « », « » und « » stürmen weltweit die Charts. Mit dem Soundtrack zu « James Bond 007: Skyfall » gelingt ihr nächster Coup.

» gelingt ihr nächster Coup. Ihr 2015 erschienenes Album « 25 » verkaufte sich in den USA über drei Millionen Mal innerhalb einer Woche – ein bislang ungebrochener Rekord.

» verkaufte sich in den USA über drei Millionen Mal innerhalb einer Woche – ein bislang ungebrochener Rekord. 2021 veröffentlicht Adele ihr Album «30». Dessen Lead-Single «Easy on Me» platzierte sich weltweit auf dem ersten Rang der Single Charts. Ihre Albentitel beziehen sich jeweils auf das Alter, das Adele hatte, als sie mit den Arbeiten am Album begonnen hat.

Ihre erste Show war geprägt von Wasser – in Form von Regen und in Form von Tränen. Kurz vor Start der Show wurden die über 70'000 Fans von einem Platzregen überrascht. Durchnässt, aber gebannt, warteten sie auf die unverkennbare Stimme der Britin.

1 / 3 Legende: Adele eröffnete am Wochenende ihre Konzertreihe in München. Getty Images / Kevin Mazur 2 / 3 Legende: Die Leinwand in der eigens erbauten Arena ist mit ihren 220 Metern rekordverdächtig lang. Getty Images / Kevin Mazur 3 / 3 Legende: Feuerwerke zum Auftakt der Konzertreihe. Getty Images / Kevin Mazur

Adele betrat die Bühne und kämpfte von da an mit den Tränen. Als die Menge begann, ihren Hit «Someone Like You» zu singen, brachen bei Adele alle Dämme: Sie begann zu weinen.

Legende: Adele auf der Bühne in München. Getty Images / Kevin Mazur

Bei ihrer zweiten Show ging es weniger emotional, dafür eher skurril zu und her: Die 36-Jährige unterbrach ihre Show abrupt. Statt Gesang schallte ein Olympia-Livestream aus den Lautsprechern. Auf der Leinwand war plötzlich der 100-Meter-Final der Damen in Paris zu sehen. Neben den über 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauern blickte auch Adele gebannt auf das Rennen. Bereits in ihrer Show am Freitag verkündete sie, dass sie sich besonders auf diesen Final freute.

Ein Stadion der Superlative

Seit Mai 2024 wurde das Pop-up-Stadion in der Münchner Messe Riem aus dem Boden gestampft. 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer kann die Arena pro Show beherbergen. Zum Gelände gehören auch ein Gastro-Park, mehrere Merchandise-Stände und ein Riesenrad. Nach den zehn Konzerten soll das Stadion wieder abgebaut werden.