Der Konflikt um drei Nonnen und das von ihnen besetzte Kloster in Österreich spitzt sich zu.

Die Ordensschwestern hatten zuletzt ein Angebot zum Verbleib in Goldenstein aus juristischen Gründen abgelehnt.

Nun will der zuständige Stiftsleiter, Propst Markus Grasl, die Angelegenheit vom Vatikan entscheiden lassen, wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

Die Nonnen gerieten mit der Besetzung und ihrer Medienpräsenz in Konflikt mit Grasl. Diese Woche liess er ihnen eine geplante Vereinbarung zur Beilegung des Streits zukommen.

Besetzung des Klosters in Goldenstein Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die drei Nonnen im Schloss Goldenstein bei Salzburg Keystone/ANNA SZILAGYI Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita hatten Anfang September ein ihnen zugewiesenes Altersheim verlassen, weil sie dort nicht länger leben wollten. Sie verschafften sich Zutritt zum leer stehenden Kloster im Schloss Goldenstein bei Salzburg, wo sie zuvor jahrzehntelang gewohnt und in der Klosterschule gearbeitet hatten.

In dem Dokument, das der DPA vorliegt, sagte Grals unter anderem zu, dass sie bis auf Weiteres in Goldenstein wohnen könnten, und ihnen Pflegekräfte, ärztliche Versorgung und ein Geistlicher zur Verfügung gestellt würden. Das Gebäude werde auch altersgerecht adaptiert.

Laut einer Stellungnahme, die von einer Sprecherin der Nonnen verbreitet wurde, lehnten die drei Ordensschwestern den Vorschlag unter anderem wegen der Bedingungen ab, die der Propst stellt. Das Dokument habe «den Charakter eines Knebelvertrags», hiess es.