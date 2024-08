Jedes Jahr am 8. August feiern wir den Weltkatzentag. Was auf den ersten Blick süss tönt, hat auch einen ernsten Hintergrund. Denn der Tag ist nicht nur da, um die felligen Mitbewohnerinnen zu feiern, sondern auch, um die Verantwortung der Katzenhalterinnen und Katzenhalter in Erinnerung zu rufen. Testen Sie in unserem Quiz, wie gut Sie über das beliebteste Haustier der Schweiz Bescheid wissen.

28:41 Video Archiv: Wie Tiere reden und wir sie besser verstehen können Aus Kulturplatz vom 28.06.2023. abspielen. Laufzeit 28 Minuten 41 Sekunden.