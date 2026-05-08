In viralen Videos stürmen Teenager die Räume von Scientology. In der Schweiz freut sich der Sprecher über die Publicity.

«Fuck Scientology»: Das skandiert Anfang Mai eine Gruppe Jugendlicher vor einem Scientology-Gebäude in Vancouver. Zwei- bis dreihundert Teenager drängen sich dort. Sie haben sich zu einem «Scientology Speedrun» verabredet und versuchen, in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Ich muss sagen: Letztlich kommt uns das fast entgegen.

Seit Ende März zirkulieren Videos von solchen Speedruns im Netz. Die Challenge: Aus der Ego-Perspektive filmen, wie man so weit wie möglich in ein Scientology-Gebäude vordringt. Jedes Stockwerk ein neues Level. Eben wie ein «Speedrun», also ein Schnelldurchlauf von einem Videospiel. Auch in der Schweiz kursieren Aufrufe für solche Treffen.

Aufleveln wie im Videospiel

Der US-Zweig von Scientology spricht in diesem Zusammenhang von Hasskriminalität. Die Jugendlichen hingegen sagen, dass sie ein Geheimnis lüften wollen.

Tatsächlich umgebe Scientology ein geheimnisvoller, klandestiner Glanz, erklärt Hugo Stamm. Er beschäftigt sich mit neureligiösen Bewegungen, Sekten und Okkultismus und ist einer der profiliertesten Schweizer Journalisten auf diesem Gebiet. Seit über 50 Jahren berichtet er aus der Schweiz über Scientology. Die Geheimniskrämerei sei aber nur das eine, denn Scientology sei in gewisser Weise selbst wie ein Videospiel aufgebaut.

Legende: So sieht es von innen aus: Der Empfang der «Scientology Kirche» in Basel. Keystone / Georgios Kefalas

Stamm nennt Scientology auch einen «Kursanbieter». Die Organisation bietet online und in ihren Zentren zahlreiche Kurse an. «Eine Stunde kann mehrere Hundert oder Tausend Franken kosten.» Scientology verspricht so persönliches Wachstum, Unsterblichkeit und die Rettung der Welt. Und das alles in einem Levelsystem, das die Anhängerinnen und Anhänger durchlaufen. Und gerade dieses Aufleveln macht eine Parallele zu den Speedrunnern auf. Fast so, als könnten sie in einer halben Minute das schaffen, wofür ein Scientologe ein ganzes Leben brauchte.

«Kirche» oder «Psychosekte»? Box aufklappen Box zuklappen Scientology bezeichnet sich selbst als «Religion», in der Schweiz betreibt sie mehrere «Kirchen». Der Journalist Hugo Stamm findet das trügerisch: «Für mich ist der Begriff Kirche ein Etikettenschwindel.» Stamm bezeichnet Scientology als «Psychosekte» – als Organisation, bei der es primär um Geld und Macht gehe. Ideell handle es sich bei Scientology um ein hybrides Konstrukt. Die Organisation spreche wissenschaftsaffine Leute an, Menschen, die an Welterlösung glauben, aber auch Unternehmenschefs und karriereorientierte Menschen. Scientology auf der anderen Seite weist die Bezeichnung «Sekte» von sich. Sie sieht darin eine diskriminierende Fremdbezeichnung. In den Religionswissenschaften vermeiden viele Forschenden heute die Unterscheidung zwischen Religionen und Sekten. Organisationen wie Scientology werden dort häufig als «neue religiöse Bewegungen» bezeichnet. Sie grenzen sich von der Mehrheitskultur stark ab und versprechen einen Lebenssinn jenseits der etablierten Religionen.

Hugo Stamm hofft, dass der Social-Media-Trend vor diesem Hintergrund auch eine aufklärende Funktion hat – und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Organisation münde. Zum Beispiel mit dem kostspieligen Kursangebot. Und Scientology selbst? Freut sich über die Publicity.

Das sagt der Scientology-Sprecher

«Wir würden uns natürlich wünschen, dass andere Informationen über uns bekannt gemacht werden. Aber ich muss ehrlich sagen: Letztlich kommt uns das schon fast entgegen.» Das sagt Jürg Stettler, Sprecher von Scientology Schweiz, im Gespräch mit SRF. Schon lange seien nicht mehr so viele interessierte Menschen auf sie zugegangen.

Scientology ist Weltmeister in der Ankündigung.

Grundsätzlich sei Scientology offen für Besucherinnen. Aber falls dreissig Leute auf einmal mit gezückten Handys die Räumlichkeiten stürmen sollten, wäre das etwas anderes. «Das ist Hausfriedensbruch.» Scientology stünde deshalb in Kontakt mit der Polizei.

Scientology schrumpft

«Vielleicht gibt es Einzelne, die sich nun interessieren», sagt Hugo Stamm. Dass der Social-Media-Trend sich aber wirklich positiv auf Scientology in der Schweiz auswirkt, hält der Journalist für unrealistisch.

Legende: 1990 soll es in der Schweiz laut Fachleuten noch rund 3000 aktive Scientology-Mitglieder gegeben haben. Heute ist die Organisation deutlich kleiner. Scientology-Stand in Bern, 2014. Keystone / Lukas Lehmann

Die Organisation bezeichnet sich seit Jahrzehnten als die am schnellsten wachsende Religionsgemeinschaft. Das sei aber Wunschdenken, erklärt Stamm: «Scientology ist Weltmeister in der Ankündigung.» Tatsächlich ist Scientology in den letzten Jahren in der Schweiz deutlich geschrumpft. «In der Schweiz sind es vielleicht noch ein paar Hundert Anhänger, wenn es hoch kommt.»