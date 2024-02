Am 1. Februar 2004 konnten sich die New England Patriots mit einem 32:29-Sieg gegen die Carolina Panthers beim Superbowl durchsetzen. Der Event gilt als eines der grössten Sportereignisse der Welt, über 100 Millionen Menschen verfolgen das Spektakel. Doch der American Football war an diesem Tag Nebensache: Der grösste Skandal in der Geschichte des Superbowls ereignete sich nämlich nicht während des Spiels, sondern in der Halbzeit.

Es ist Brauch, dass in der Halbzeitshow die angesagtesten Popstars auftreten. 2004 waren das Janet Jackson im Duo mit Justin Timberlake. Er trug ein grünes T-Shirt, eine beige Hose und ein schwarzes Hemd. Sie trat in einem Ledermantel, einer Corsage und schwarzen Hosen von Alexander McQueen auf.

Während einer gemeinsam gesungenen Version von Timberlakes «Rock Your Body» riss Timberlake Janet Jackson ein Teil ihres Oberteils vom Leib und enthüllte dabei angeblich versehentlich ihre Brust, die mit einem silbernen Schmuckstück verziert war.

Legende: Janet Jackson und Justin Timberlake während ihrer Performance beim Superbowl 2004. KEYSTONE/EPA/RHONA WISE

Doch dieser Moment hatte schwerwiegende Folgen. Ein Aufschrei ging durch die US-amerikanische Öffentlichkeit. Eine halbe Million Beschwerden gingen bei der Federal Communications Commission (FCC) ein, der zuständigen Behörde der Funkanstalten in den USA. Die FCC verklagte daraufhin den übertragenden Sender CBS. Sponsoren forderten ihr Geld zurück. Zudem schloss die NFL den Musiksender MTV für alle Zeiten davon aus, eine Halbzeitshow auszurichten. Es wurde beschlossen, dass alle Live-Übertragungen grosser Events künftig zeitversetzt ausgestrahlt werden, um eingreifen zu können.

Vor allem aber hatte diese Szene Folgen für Janet Jackson selbst. Eigentlich hätte der Superbowl-Auftritt die Krönung ihrer Laufbahn werden sollen. Bis dahin hatte sie 45 Millionen Alben verkauft und fünf Grammys gewonnen. Die Karriere von Michael Jacksons kleiner Schwester erholte sich nie wieder. Sie entschuldigte sich zwar öffentlich vor der ganzen Nation und nahm die alleinige Schuld auf sich. Trotzdem setzten Sender wie CBS und MTV sie fortan auf die schwarze Liste. Ihre Lieder durften nicht mehr gespielt, ihre Musikvideos nicht mehr gezeigt werden. Von den Grammy Awards, die eine Woche später stattfanden, wurde sie ausgeladen.

Justin Timberlake, der Janet Jackson vor den Augen aller Welt blossgestellt hatte, blieb verschont. Seine Karriere lief weiter, er gewann bei den Grammys 2004, von denen Jackson ausgeladen worden war, seinen ersten Grammy. Die beiden beteuerten, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Es sei abgemacht gewesen, dass Timberlake bei der Zeile «Gonna have you naked by the end of this song» einen Teil von Jacksons Oberteil abreissen soll. Darunter sollte allerdings keine nackte Brust, sondern ein rotes Bustier zum Vorschein kommen. Doch als Timberlake an Jacksons Oberteil zerrte, riss er gleich alles runter.

Legende: Janet Jackson auf ihrer Tour Janet Jackson im April 2023 an der Eröffnung ihrer Tour «Together Again». Getty Images / Kevin Mazur

20 Jahre später ist Janet Jackson immer noch im Musikbusiness tätig. Trotz des Karriereknicks hat die Sängerin nie aufgehört, Musik zu machen. Mittlerweile hat sie über 160 Millionen Tonträger verkauft und ist seit 2019 Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Derzeit ist sie mit ihrer US-Tour «Together Again» in den USA unterwegs. Die mittlerweile 57-Jährige hat einen siebenjährigen Sohn namens Eissa.