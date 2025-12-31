Das neue Jahr hat in der Südsee und in Neuseeland bereits begonnen. Um 11:00 Uhr Schweizer Zeit begrüssten die etwa 7300 Einwohnerinnen und Einwohner von Kiritimati – einem Atoll der Inselrepublik Kiribati – das neue Jahr.

Nur 15 Minuten später ging es weiter auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, bevor dann um 12:00 Uhr Schweizer Zeit Neuseeland selbst den Jahreswechsel mit einem grossen Feuerwerk am Sky Tower in der grössten Stadt Auckland feierte. Auch Tonga und Samoa starteten schon ins neue Jahr.

Sydney gedenkt der Terroropfer

Um 14:00 Uhr Schweizer Zeit waren alle Augen auf Sydney gerichtet: In der australischen Metropole an der Ostküste erleuchteten rund um die ikonische Harbour Bridge und das Opernhaus neun Tonnen Pyrotechnik den Himmel.

Legende: Das Feuerwerk vor atemberaubender Kulisse ist ein Highlight der weltweiten Silvesterfeierlichkeiten. Imago/Dan Himbrechts

Nach dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach vor zwei Wochen wurden die Feiern an dem berühmten Strand hingegen abgesagt. Am 14. Dezember hatten zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – beim jüdischen Lichterfest Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen und 15 Menschen getötet.

Schweigeminute in Sydney Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Harbour Bridge in Sydney leuchtete in der Silvesternacht weiss. REUTERS/Hollie Adams In Erinnerung an die Terroropfer wurde den Veranstaltern zufolge schon vor Mitternacht die Harbour Bridge während einer Schweigeminute in weisses Licht gehüllt. Nach Beschwerden der jüdischen Gemeinschaft wurde nun statt des generischen Wortes «Peace» (Frieden) eine Menora auf die Brücke projiziert. Der siebenarmige Leuchter ist ein zentrales religiöses Symbol des Judentums. «Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung Menschen aller Kulturen, Nationalitäten und Glaubensrichtungen Hoffnung, Freude und ein Gefühl der Einheit bringt, wenn wir gemeinsam in dieses neue Jahr starten», sagte Sydneys Oberbürgermeisterin Clover Moore.

Ein grosses Polizeiaufgebot gewährleistet in der Silvesternacht die Sicherheit in Sydney. Speziell im Hafenviertel wurden zuvor mehr als eine Million Schaulustige und Touristen aus aller Welt erwartet.

Lichtspektakel in Singapur und Bangkok

Spektakuläre Lichtshows sind auch in vielen asiatischen Städten geplant, so etwa in der Glitzermetropole Singapur, wo wieder viele Menschen das Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline bewundern werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Balinesische Tänzerinnen treten bei einer Kulturparade im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten in der balinesischen Hauptstadt Denpasar auf. Bildquelle: Keystone/EPA/MADE NAGI. 1 / 3 Legende: Balinesische Tänzerinnen treten bei einer Kulturparade im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten in der balinesischen Hauptstadt Denpasar auf. Keystone/EPA/MADE NAGI

Bild 2 von 3. Südkoreanische Buddhisten beten am 31. Dezember 2025 im Jogyesa-Tempel in Seoul, Südkorea. Bildquelle: Keystone/EPA/JEON HEON-KYUN. 2 / 3 Legende: Südkoreanische Buddhisten beten am 31. Dezember 2025 im Jogyesa-Tempel in Seoul, Südkorea. Keystone/EPA/JEON HEON-KYUN

Bild 3 von 3. Thailändische Buddhistinnen und Buddhisten bringen im City-Pillar-Schrein in Bangkok bunte Stoffe dar, um Glück für das neue Jahr zu erbitten. Bildquelle: Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT. 3 / 3 Legende: Thailändische Buddhistinnen und Buddhisten bringen im City-Pillar-Schrein in Bangkok bunte Stoffe dar, um Glück für das neue Jahr zu erbitten. Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In Bangkok steht traditionell der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, in dem sich die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln.

Legende: Die Skyline und der Chao Phraya Fluss in der Dämmerung am Silvesterabend in Bangkok. REUTERS/Patipat Janthong

Viele Thais und Touristen feiern auf Party-Booten, um die Show aus nächster Nähe zu erleben.

«Ball Drop» in New York

Sechs Stunden nach der Schweiz startet dann der wohl bekannteste Countdown der Welt: In New York wird der Times-Square-Ball, der an einem 43 Meter hohen Mast herabgelassen wird, den Start ins neue Jahr einläuten.

Der historische «Ball Drop» wird immer von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Die Vereinigten Staaten feiern 2026 den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Deshalb wird die Kugel in diesem Jahr gleich zweimal fallen und in den Farben der Nationalflagge – Rot, Weiss und Blau – erstrahlen.

Legende: Die Dekoration mit der Jahreszahl 2026 steht am Times Square in New York schon für die grossen Feierlichkeiten am Abend bereit. REUTERS/Eduardo Munoz

26 Stunden dauert es insgesamt, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird schliesslich der letzte bewohnte Ort der Erde sein, der das neue Jahr begrüsst – zwölf Stunden nach der Schweiz.