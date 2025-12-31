Das neue Jahr hat in der Südsee und in Neuseeland bereits begonnen. Um 11:00 Uhr Schweizer Zeit begrüssten die etwa 7300 Einwohnerinnen und Einwohner von Kiritimati – einem Atoll der Inselrepublik Kiribati – das neue Jahr.
Nur 15 Minuten später ging es weiter auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, bevor dann um 12:00 Uhr Schweizer Zeit Neuseeland selbst den Jahreswechsel mit einem grossen Feuerwerk am Sky Tower in der grössten Stadt Auckland feierte. Auch Tonga und Samoa starteten schon ins neue Jahr.
Sydney gedenkt der Terroropfer
Um 14:00 Uhr Schweizer Zeit waren alle Augen auf Sydney gerichtet: In der australischen Metropole an der Ostküste erleuchteten rund um die ikonische Harbour Bridge und das Opernhaus neun Tonnen Pyrotechnik den Himmel.
Nach dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach vor zwei Wochen wurden die Feiern an dem berühmten Strand hingegen abgesagt. Am 14. Dezember hatten zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – beim jüdischen Lichterfest Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen und 15 Menschen getötet.
Schweigeminute in Sydney
In Erinnerung an die Terroropfer wurde den Veranstaltern zufolge schon vor Mitternacht die Harbour Bridge während einer Schweigeminute in weisses Licht gehüllt. Nach Beschwerden der jüdischen Gemeinschaft wurde nun statt des generischen Wortes «Peace» (Frieden) eine Menora auf die Brücke projiziert. Der siebenarmige Leuchter ist ein zentrales religiöses Symbol des Judentums.
«Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung Menschen aller Kulturen, Nationalitäten und Glaubensrichtungen Hoffnung, Freude und ein Gefühl der Einheit bringt, wenn wir gemeinsam in dieses neue Jahr starten», sagte Sydneys Oberbürgermeisterin Clover Moore.
Ein grosses Polizeiaufgebot gewährleistet in der Silvesternacht die Sicherheit in Sydney. Speziell im Hafenviertel wurden zuvor mehr als eine Million Schaulustige und Touristen aus aller Welt erwartet.
Lichtspektakel in Singapur und Bangkok
Spektakuläre Lichtshows sind auch in vielen asiatischen Städten geplant, so etwa in der Glitzermetropole Singapur, wo wieder viele Menschen das Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline bewundern werden.
-
Bild 1 von 3. Balinesische Tänzerinnen treten bei einer Kulturparade im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten in der balinesischen Hauptstadt Denpasar auf. Bildquelle: Keystone/EPA/MADE NAGI.
-
Bild 2 von 3. Südkoreanische Buddhisten beten am 31. Dezember 2025 im Jogyesa-Tempel in Seoul, Südkorea. Bildquelle: Keystone/EPA/JEON HEON-KYUN.
-
Bild 3 von 3. Thailändische Buddhistinnen und Buddhisten bringen im City-Pillar-Schrein in Bangkok bunte Stoffe dar, um Glück für das neue Jahr zu erbitten. Bildquelle: Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT.
In Bangkok steht traditionell der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, in dem sich die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln.
Viele Thais und Touristen feiern auf Party-Booten, um die Show aus nächster Nähe zu erleben.
«Ball Drop» in New York
Sechs Stunden nach der Schweiz startet dann der wohl bekannteste Countdown der Welt: In New York wird der Times-Square-Ball, der an einem 43 Meter hohen Mast herabgelassen wird, den Start ins neue Jahr einläuten.
Der historische «Ball Drop» wird immer von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Die Vereinigten Staaten feiern 2026 den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Deshalb wird die Kugel in diesem Jahr gleich zweimal fallen und in den Farben der Nationalflagge – Rot, Weiss und Blau – erstrahlen.
26 Stunden dauert es insgesamt, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird schliesslich der letzte bewohnte Ort der Erde sein, der das neue Jahr begrüsst – zwölf Stunden nach der Schweiz.