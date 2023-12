Im Juli dieses Jahr haben sich Ramona Bachmann und ihre Partnerin Charlotte Baret in Paris das Jawort gegeben. Damals reiste Bachmann direkt weiter an die Weltmeisterschaft in Australien, weswegen die grossen Festlichkeiten verschoben wurden. Nun feiern sie ihre Hochzeit auf der Insel La Réunion mitten im Indischen Ozean nach. Die Wahl des Orts ist kein Zufall: Barets Eltern wohnen auf dem französischen Eiland.

Legende: Für grosse Festlichkeiten reichte es vor einem halben Jahr nicht. Im engsten Kreis gingen Bachmann und Baret die Ehe ein. Instagram / heythisischarlotte

Auf der Insel der Zusammenkunft kommen sie alle: Rund 100 Personen standen auf der Gästeliste. Darunter auch aktuelle und ehemalige Teamkolleginnen der 33-jährigen Fussballspielerin. So fanden Meriame Terchoun (28), Coumba Sow (29), Eseosa Aigbogun (30), sowie die heutige SRF-Fussballexpertin Rachel Rinast (32) ihren Weg auf die 2500 Quadratkilometer grosse Insel.

1 / 2 Legende: Ganz in weiss gekleidet schreitet das Paar in die Ehe. Instagram / bachmannr10 2 / 2 Legende: Auch die Spielerkolleginnen Coumba Louisa Sow und Eseosa Aigbogun reisten auf die französische Insel La Réunion. Instagram / coumbi18

Bachmann lernte die 30-jährige Tänzerin und Choreografin vor zwei Jahren kennen. Nach einem Jahr Beziehung ging die Star-Fussballerin vor ihrer Partnerin auf die Knie. In den gemeinsamen Ferien auf der griechischen Insel Lefkada feierten die beiden ihre Verlobung.

Legende: Bachmann hielt umringt von Rosenblättern um die Hand ihrer Charlotte an. Das Meer scheint eine Symbolik in der Liebesgeschichte der beiden einzunehmen. Instagram / heythisischarlotte

Im Hinblick auf ihre Zukunft steht für das Paar fest: «Wir wissen, dass wir zusammen eine Familie gründen wollen. Vielleicht sogar in der Schweiz», sagt Bachmann. Doch vorübergehend bleiben die beiden in Bachmanns Fussballheimat Paris.

Mittlerweile würde ich sagen, dass Paris meine Heimat ist. Dass meine Frau aus Paris kommt, macht sicher auch viel aus.

Seit drei Jahren spielt die Fussballerin beim Fussballclub Paris Saint-Germain und wohnt in der französischen Hauptstadt. «Mittlerweile würde ich sagen, dass Paris meine Heimat ist. Dass meine Frau aus Paris kommt, macht sicher auch viel aus. Es ist die Stadt der Liebe. Ich habe hier meine grosse Liebe gefunden», so die Luzernerin gegenüber Gesichter & Geschichten. Beim französischen Verein steht sie noch bis 2025 unter Vertrag. Bis dahin wohnt sie mit ihrer Partnerin in einer Wohnung in der Millionenstadt.