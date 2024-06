«Verwischte Welt» und «Anton will bleiben», so die Namen der beiden Werke von Nelio Biedermann. Letzteres ist sein neustes und handelt von einem zum Tode geweihten Mann.

Legende: «Die Welt ist so, wie wir sie wahrnehmen; für einen Tauben ist sie still, für einen Hund schwarz-weiss und für Anton und mich war sie nun mal beängstigend schnell geworden.» So beginnt das neuste Werk. Quelle: Orell Füssli