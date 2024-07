Rapper Leandro Adriano Bertolino – auch L.A.B genannt – will hoch hinaus. Den «Kleinen Prix Walo» hat der 17-jährige Aargauer bereits in der Tasche.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Leandro Adriano Bertolino – kurz L.A.B. So heisst der Newcomer-Rapper aus dem Aargau. Im Dezember 2023 gewann er mit seinem Hip-Hop-Song «Still got a Mic» den kleinen Prix Walo. Die Show Szene Schweiz kürt dabei jährlich die besten Nachwuchskünstler und -künstlerinnen in acht unterschiedlichen Kategorien. Bei der grossen «Prix Walo»-Preisverleihung im Mai brachte L.A.B mit seinem Stück die Halle zum Beben.

Erster Rap im Baby-Bettchen

Die Liebe zu Hip-Hop entdeckte Leandro Adriano Bertolino bereits in den frühen Kindertagen. Seine Mutter erinnert sich: «Er sass in seinem Baby-Bettchen, nachdem ich ihn ins Bett brachte zum Schlafen. Ich bin dann ins Zimmer. Eine Stunde später hörte ich durch das Babyfon: ‹Yo Yo Yo›. Ich habe mich gefragt, was los sei. Dann kam ich ins Zimmer, und er stand da und machte die typischen Rapper-Bewegungen. Das war das erste Mal, und seitdem hat es nicht wieder aufgehört.»

Nicht nur seine Mutter entdeckte das Talent in L.A.B. Auch sein Produzent Matthias Hess ist von dessen Können überzeugt: «Auch wenn es schneller wird, bleibt er immer noch extrem präzis. Aber das ist nur eins seiner Talente. Er ist auch gross im Texte schreiben und schreibt mittlerweile sogar die Beats selbst. Er ist einfach ein riesiges Allroundtalent.»

L.A.B will nach Frauenfeld

Neben der Musik verfolgte Leandro Bertolino lange ein anderes Hobby: Fussball. Doch aufgrund von Atembeschwerden musste er seine Noppen-Schuhe an den Nagel hängen. «Es hat sich herausgestellt, dass mein Herz nicht genug Platz hat, um zu pumpen. Das heisst, ich kann kaum 100 Meter rennen ohne Probleme.»

Beim Fussball ging es nicht weiter für den Aargauer, dafür hat er für seine musikalische Karriere ein klares Ziel vor Augen: «Mein grösster musikalischer Traum ist es, einmal im Line-up des Openair Frauenfeld zu sein.» Mit der Musikrichtung des Rappers dürften seine Chancen auf einen Auftritt nicht schlecht stehen.