Nach 52 Jahren auf dem Thron tritt Königin Margrethe II. (83) von Dänemark ab und übergibt die Krone ihrem Sohn, Kronprinz Frederik (55). Viele Däninnen und Dänen waren von dieser Entscheidung schockiert, besonders da sie völlig überraschend in der Neujahrsansprache verkündet wurde.

Vereinte Familie zum Abschied

Einen Tag nach der Bekanntgabe ihrer Abdankung rief aber bereits wieder die royale Pflicht. Margrethe II. lud zum alljährlichen Neujahrsbankett auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Und im Gegensatz zum letzten Jahr folgten der Einladung auch der jüngere Bruder des zukünftigen Königs, Prinz Joachim (54) und seine Frau Prinzessin Marie (47).

Anfang 2023 blieb das Paar kurzfristig dem Bankett fern, um gegen die von Margrethe II. veranlasste Verschlankung der Monarchie zu protestieren. Die Königin wollte damals den Kindern von Joachim und Marie den Adelstitel entziehen. Nun herrscht scheinbar wieder Harmonie in der Königsfamilie.

1 / 5 Legende: Im Mittelpunkt standen bei der Gala vor allem der baldige König Frederik X. und seine Frau Mary. Getty Images / Patrick van Katwijk 2 / 5 Legende: Die jüngere Schwester von Margrethe II., Benedikte zu Dänemark, nahm auch an der Feier teil. Sie ist seit 2017 verwitwet. Instagram / detdanskekongehus 3 / 5 Legende: Überraschenderweise reisten auch Joachim zu Dänemark und seine Frau, Gräfin Marie, auf Schloss Amalienborg. Instagram / detdanskekongehus 4 / 5 Legende: Die amtierende Premierministerin Mette Frederiksen wird am 14. Januar das neue Staatsoberhaupt ausrufen. Keystone / Keld Navntoft 5 / 5 Legende: In einem prunkvollen Saal des Schlosses Amalienborg in Kopenhagen wurde feierlich diniert. Instagram / detdanskekongehus

Das Augenmerk der Anwesenden lag wohl aber besonders auf dem baldigen König Frederik und seiner Ehefrau Mary. Sie zog mit ihrem bordeauxrotem Kleid und dem rubinbesetzten Diadem die Blicke auf sich. Er überzeugte in der traditionellen Uniform.

Novum in der ältesten Monarchie der Welt

Für das Paar beginnt in rund zwei Wochen ein neuer Lebensabschnitt. Ab dem 14. Januar werden sie die Titel «König Frederik X.» und «Königin Mary» tragen und über die älteste bestehende Monarchie der Welt herrschen. Mary, die in Hobart zur Welt kam, wird dann zur ersten in Australien geborenen Monarchin in einem europäischen Land.

Der Regierungswechsel wird nicht pompös gefeiert. Gemäss der royalen Webseite wird Margrethe II. «am 14. Januar 2024 als Königin von Dänemark abtreten und den Thron an Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen übergeben». Ein genauerer Ablauf ist noch nicht bekannt. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (46) wird den Thronwechsel am 14. Januar auf Schloss Christiansborg verkünden.