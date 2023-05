Legende: Spitzenturnerin Ariella Kaselin wurde während der Trainings oft als dick und dumm beschimpft. Keystone/Allesandro Della

Nach den weltweiten MeToo-Skandalen 2017 wurde das Thema sexuelle Übergriffe auch in der Schweiz breiter diskutiert. Im Nachgang zu den Anschuldigungen und der Verurteilung des ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein stellte sich heraus, dass in der Schweiz einige Ausbildungsstätten davon betroffen sind. So klagten zuerst Sportlerinnen der eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen über Trainings mit sexistischen Beleidigungen. Das war 2020 und wurde unter dem Schlagwort «Magglingen-Protokolle» bekannt. Zwei Jahre später wurde öffentlich, dass in Ballettschulen in Zürich, Bern und Basel Tänzerinnen sexistisch beschimpft wurden. Ein weiteres Jahr später meldeten sich ehemalige Trampolin-Nachwuchshoffnungen, die kritisierten, ihnen sei ähnliches widerfahren. Einige hätten dem Sport deswegen den Rücken gekehrt. Weil viele Sportlerinnen und auch einige Sportler Missstände beklagten, wurde die Meldestelle «Swiss Sport Integrity» eröffnet. Bereits im ersten Jahr gingen bei ihr 264 Meldungen ein.