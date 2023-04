Im Herbst 2020 machte das Magazin des «Tages-Anzeigers» Enthüllungen rundum das nationale Turnzentrum des Schweizer Turnverbands publik: die Magglingen-Protokolle. Diese deckten Missstände im Kunstturnen und in der Rhythmischen Sportgymnastik auf und zeigten, wie Athletinnen über Jahre von ihren Trainern gedemütigt und gebrochen wurden.

«Es verschlägt einem die Sprache, wenn man hört, dass Kinder mit massivem psychischem Druck zu Höchstleistungen getrieben werden», sagte Sportministerin Viola Amherd nach der Veröffentlichung der Magglingen-Protokolle vor dem Parlament. Ein Jahr später setzte sie verschiedene Massnahmen in Kraft. Initiiert wurde unter anderem eine neue nationale Beschwerdestelle, die ab 2021 behelfsmässig und ab Anfang 2022 unter dem Namen «Swiss Sport Integrity» offiziell ihre Arbeit aufnahm und ethische Verstösse untersucht.

«Für mich ist klar, dass wir diese Vorfälle nicht tolerieren dürfen und dass wir alles daransetzen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt», sagte die Bundesrätin an einer Medienkonferenz im November 2021, als sie die Massnahmen präsentierte. Die Würde der Athletinnen und Athleten stehe an erster Stelle und damit auch vor dem sportlichen Erfolg, so Amherd.