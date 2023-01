Mit der französischen Schwester André ist der älteste Mensch der Welt gestorben.

Die Ordensschwester wurde 118 Jahre alt.

Schwester André starb in der Nacht von Montag auf Dienstag im Altersheim, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf den Sprecher der als Lucile Randon geborenen Frau.

Legende: Lucile Randon, auch bekannt als Schwester André wurde 118 Jahre alt. Keystone/Daniel Cole (Archiv)

Die Gerontology Research Group listete Schwester André seit Ende April vergangenen Jahres als ältesten lebenden Menschen, zuvor als älteste Europäerin.

Was ist die Gerontology Research Group? Box aufklappen Box zuklappen Die Gerontology Research Group ist eine international tätige Vereinigung von Forschenden verschiedener gerontologischer Disziplinen, die vor allem durch die Verifizierung und Validierung des Alters sogenannter «Supercentenarians» (Personen mit einem Alter von mindestens 110 Jahren) und die Erforschung der Ursachen ihrer Langlebigkeit bekannt geworden ist.

Mit ihrem Tod rückt in dem Ranking der Vereinigung von Forscherinnen und Forschern nun die in Spanien lebende Maria Branyas Morera mit 115 Jahren auf den Platz des ältesten Menschen der Welt.

Schwester André wurde am 11. Februar 1904 in Alès geboren. Die Französin arbeitete in ihrer Jugend als Hauslehrerin und trat erst mit Anfang 40 in eine Ordensgemeinschaft ein.

Zuletzt sass Schwester André im Rollstuhl, seit einigen Jahren sah sie nicht mehr richtig. Sie ist Ehrenbürgerin der Stadt Toulon, wo sie seit etlichen Jahren im Heim lebte. Bürgermeister Falco würdigte sie als «unglaublich modern» und eine «Nonne mit grossem Herzen».