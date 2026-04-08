Die Crew von Artemis 2 ist auf dem Heimweg. Online hingegen läuft die Meme-Produktion noch auf Hochtouren.

Nutella, «6-7» und «Rise»: Die besten Memes zur Artemis-2-Mission

Mehr als fünf Jahrzehnte lang hat niemand mehr beim Mond vorbeigeschaut:

Artemis 2 zeigt nun, wie viel Internetkultur durch die fehlenden Weltraumflüge verloren ging. Glücklicherweise verläuft bei der aktuellen Mission alles nach Plan. Deshalb kann sich das Internet ohne schlechtes Gewissen auf das konzentrieren, was es am besten kann: Memes.

Einerseits hat bei der Technik alles funktioniert. Was bestimmt auch daran liegt, dass unzählige Userinnen und User jedes einzelne Update, Mondbild und Navigationsmanöver von Artemis 2 regelmässig geprüft haben:

Andererseits haben die Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen auch nichts auf der Erde vergessen:

Im Gegenteil: Sogar an die populäre Nuss-Nougat-Creme Nutella haben sie beim Packen ihrer Koffer gedacht. Was das Internet besonders feiert:

Die gelungene Mondmission wirkt in einer Zeit voller Krisenmeldungen wie ein Lichtblick.

Für viele junge Space-Fans ist es gar das erste Mal, dass sie eine Mission dieser Dimension live miterleben dürfen:

Was zur Internet-Popularität der Artemis-2-Mission beiträgt, ist sicherlich auch die Raumschiffbesatzung selbst.

Trotz ihrer regelmässigen Höhenflüge: für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All. Trotz ihrer Rekorde: Mit 406'771 Kilometern waren sie so weit von der Erde entfernt wie noch nie ein Mensch zuvor. Und trotz ihrer Meilensteine: Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover ist der erste nicht-weisse Mensch und Hansen der erste Kanadier – scheinen die Crew-Mitglieder auf dem Boden geblieben zu sein.

Legende: Christina Koch (oben links), Jeremy Hansen (unten links), Reid Wiseman (unten rechts) und Victor Glover posieren während des Mondvorbeiflugs mit Sonnenfinsternisbrillen. KEYSTONE/AP/NASA

So kennen sie sich beispielsweise auch mit aktuellen gesellschaftlichen Trends auf der Erde aus:

Bei einigen Userinnen und Usern führte das gar zu einer parasozialen Beziehung zur Crew:

Der grösste Star der Mission war jedoch nicht die Besatzung, auch nicht das «6-7-Meme» und auch nicht ein Brotaufstrich. Sondern: «Rise».

Die plüschige Gesichtskugel wurde von einem kalifornischen Schüler entworfen und hat als Maskottchen die Astronauten auf ihrer Mission begleitet.

Legende: Reid Wiseman der Artemis-2-Mission hält «Rise», nachdem er und seine Crew-Mitglieder am Freitag, 27. März 2026, im Kennedy Space Center in Cape Canaveral eingetroffen sind. Keystone/AP Photo/Chris O'Meara

«Rise» war jedoch nicht nur ein herziger Begleiter ohne Funktion: Er diente der Crew nach dem Start auch als Anzeiger für die Schwerelosigkeit:

Diese Aufgabe hat «Rise» erfüllt. Und das Internet seine auch.