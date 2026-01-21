Nach Brooklyn Beckhams Statement gegen seine Eltern verbreiten sich Spott-Videos und Parodien rasant im Netz.

So reagiert das Netz auf den verpatzten Beckham-Hochzeitstanz

Brooklyn Beckham beschuldigt seine Eltern David und Victoria öffentlich, sein Privat- und Eheleben kontrolliert zu haben, und erklärt den familiären Bruch für endgültig.

Als Auslöser des «BeckXit» nennt Brooklyn seine Hochzeit 2022, bei der er angeblich statt des geplanten Hochzeitstanzes überraschend mit seiner Mutter tanzen musste, was er als unangenehm und demütigend empfand.

Dieser Vorwurf wird in vielen Beiträgen auf Social Media auf die Schippe genommen.

Dieses KI-generierte Video soll Victoria Beckham während Brooklyns Hochzeitstanz zeigen:

Hier wird Victoria «auf der Tanzfläche bei Brooklyns Hochzeit» nachgestellt:

Auch eine Szene aus der Netflix-Doku der Beckhams wird mit neuem Text verbreitet. Darin drängt David Beckham seine Frau, ihre privilegierte Herkunft einzugestehen:

Diese KI-Bilder inszenieren Victoria, wie sie dem Brautpaar die Show stiehlt:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Victoria Beckham tanzt sich auf KI-generierten Fotos kurzerhand in den Vordergrund. Bildquelle: X / KhalQ9Q. 1 / 4 Legende: Victoria Beckham tanzt sich auf KI-generierten Fotos kurzerhand in den Vordergrund. X / KhalQ9Q

Bild 2 von 4. Die Fotos wurden von Social-Media-Usern erstellt und online geteilt. Bildquelle: X / KhalQ9Q. 2 / 4 Legende: Die Fotos wurden von Social-Media-Usern erstellt und online geteilt. X / KhalQ9Q

Bild 3 von 4. Im Zuge des öffentlich ausgetragenen Familienstreits der Familie Beckham, verbreiten sich die Fotomontagen rasant. Bildquelle: X / KhalQ9Q. 3 / 4 Legende: Im Zuge des öffentlich ausgetragenen Familienstreits der Familie Beckham, verbreiten sich die Fotomontagen rasant. X / KhalQ9Q

Bild 4 von 4. Vom echten Hochzeitstanz ist bisher kein Bildmaterial veröffentlicht worden. Bildquelle: X / KhalQ9Q. 4 / 4 Legende: Vom echten Hochzeitstanz ist bisher kein Bildmaterial veröffentlicht worden. X / KhalQ9Q Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In diesem Video steht die ehemalige britische Premierministerin Theresa May sinnbildlich dafür, wie Victoria Brooklyns Bitte ignoriert, den ersten Tanz nicht zu stören: