Nach Brooklyns Vorwürfen So reagiert das Netz auf den verpatzten Beckham-Hochzeitstanz

Nach Brooklyn Beckhams Statement gegen seine Eltern verbreiten sich Spott-Videos und Parodien rasant im Netz.

21.01.2026, 15:34

Brooklyn Beckham beschuldigt seine Eltern David und Victoria öffentlich, sein Privat- und Eheleben kontrolliert zu haben, und erklärt den familiären Bruch für endgültig.

Als Auslöser des «BeckXit» nennt Brooklyn seine Hochzeit 2022, bei der er angeblich statt des geplanten Hochzeitstanzes überraschend mit seiner Mutter tanzen musste, was er als unangenehm und demütigend empfand.

Dieser Vorwurf wird in vielen Beiträgen auf Social Media auf die Schippe genommen.

Dieses KI-generierte Video soll Victoria Beckham während Brooklyns Hochzeitstanz zeigen:

Hier wird Victoria «auf der Tanzfläche bei Brooklyns Hochzeit» nachgestellt:

Auch eine Szene aus der Netflix-Doku der Beckhams wird mit neuem Text verbreitet. Darin drängt David Beckham seine Frau, ihre privilegierte Herkunft einzugestehen:

Diese KI-Bilder inszenieren Victoria, wie sie dem Brautpaar die Show stiehlt:

  • Bild 1 von 4. Victoria Beckham tanzt sich auf KI-generierten Fotos kurzerhand in den Vordergrund. Bildquelle: X / KhalQ9Q.
    Frau in silbernem Kleid macht Spagat neben Brautpaar in elegantem Raum.
  • Bild 2 von 4. Die Fotos wurden von Social-Media-Usern erstellt und online geteilt. Bildquelle: X / KhalQ9Q.
    Brautpaar steht hinter liegender Frau auf Brautkleid, vor einer Orchideendekoration.
  • Bild 3 von 4. Im Zuge des öffentlich ausgetragenen Familienstreits der Familie Beckham, verbreiten sich die Fotomontagen rasant. Bildquelle: X / KhalQ9Q.
    Frau in grauem Kleid posiert vor Brautpaar in elegantem Zimmer.
  • Bild 4 von 4. Vom echten Hochzeitstanz ist bisher kein Bildmaterial veröffentlicht worden. Bildquelle: X / KhalQ9Q.
    Bräutigam und Braut posieren, während eine Frau in grüner Kleidung Handstand macht.
In diesem Video steht die ehemalige britische Premierministerin Theresa May sinnbildlich dafür, wie Victoria Brooklyns Bitte ignoriert, den ersten Tanz nicht zu stören:

Widersprüche rund um den Hochzeitstanz

Box aufklappen Box zuklappen

Zu dem umstrittenen Hochzeitstanz existiert laut Medienberichten ein bislang unveröffentlichtes Video. Es soll sich ausschliesslich im Besitz des Brautpaars befinden. An der Feier galt demnach ein striktes Handyverbot.

Aus der Zeit kurz nach der Hochzeit liegen zudem abweichende Darstellungen vor. In einem damals autorisierten Magazinbericht wird geschildert, Brooklyn Beckham habe seine Mutter selbst auf die Tanzfläche gebeten. Demnach sollen auch weitere Familienmitglieder mitgetanzt haben. Auch der zeitliche Ablauf des Abends wird dort anders beschrieben als heute. Diese früheren Angaben widersprechen Teilen der aktuellen Darstellung.

