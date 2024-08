Er lebt und liebt die Musik: Jared Lembo ist Rock-Pop-Musiker, gerade mal 20 Jahre alt, Gewinner des kleinen Prix Walo 2022 und auf dem Sprung zu einer vielversprechenden Musikkarriere. Doch die Musik ist nicht die einzige Leidenschaft des Zürchers.

1 / 5 Legende: Jared Lembo lebt seine Leidenschaft: die Musik. Instagram/jaredlemborghini 2 / 5 Legende: Der Rock-Pop-Musiker hat kanadische Wurzeln, ist jedoch in Zürich aufgewachsen. Instagram/jaredlemborghini 3 / 5 Legende: Die Karriere des Rock-Pop-Musikers nahm Fahrt auf, als er von einem Musikproduzenten entdeckt wurde. Fabio Martin 4 / 5 Legende: Für die Karriere als Sänger kehrte er dem Profifussball den Rücken. Mauritius Images/Mark Hawkins 5 / 5 Legende: Angefangen hat er mit Strassenmusik, inzwischen nimmt er eigene Songs auf. SRF

Die Entscheidung gegen die Fussballkarriere: Sein Herz schlägt auch für den Fussball. Und nicht nur das, sein Können und jahrelanges Training brachten ihn bis in die U15-Nationalmannschaft und in die U18 beim FC Zürich. Der Wendepunkt kam mit der Corona-Pandemie. Plötzlich fiel das Training weg, die freie Zeit verbrachte er mit Singen und dem Hören von Punkmusik. Auf einmal stand er vor einer Entscheidung: Musik oder Fussball? Heute sagt Lembo: «Ich war immer mehr in der Musikwelt zu Hause, die Fussballwelt loszulassen war die richtige Entscheidung.»

Wofür würden Sie sich im Zweifel entscheiden? Musik Musik % Sport Sport % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sein Weg von den Strassen Zürichs ins Tonstudio: Seinen ersten Song schrieb Jared im Alter von 13 Jahren. Seine Bühne waren vorerst die Strassen von Zürich, bald kamen kleinere Gigs dazu. Durch die Medienpräsenz nach seinem Sieg beim «Prix Walo» wurde der Musikproduzent Henrik «HSA» Amschler auf den Teenager aufmerksam. Es folgten erste Aufnahmen im Tonstudio und ein Plattenvertrag. Von da an ging es für Jared Lembo steil bergauf. Zuletzt veröffentlichte der Zürcher mit kanadischen Wurzeln seine Single «Butterflies».

Songs über die Liebe: Seinen Sound beschreibt Lembo als «eine Symphonie aus zeitgemässem Pop-Sound und Soft-Rock der Nullerjahre.» Dabei widmet er sich mit seiner Musik besonders einer Sache: «In meinen Songs geht es zu 90 Prozent um Liebe und zu 10 Prozent um andere Dinge. Liebe regiert unsere Welt, zumindest regiert sie mich.»

Nächste grosse Bühne: Im Juli spielte er noch am Gurtenfestival in Bern. Und bald steht ein weiteres musikalisches Highlight für Lembo an. Er spielt am 30. August am Zürich Openair.