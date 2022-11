Mit ihrem neuen Album «Midnights» bricht Taylor Swift einen Rekord nach dem anderen. Die Top Ten in den US-Charts sind komplett für sie reserviert.

10 Songs in den Top 10: Taylor Swift regiert die US-Charts

Die 32-jährige US-Musikerin hat bereits einige Rekorde gebrochen. Mit ihrem neuen Album «Midnights» geht sie nun in die Geschichte ein.

1 / 4 Legende: Die US-amerikanische Country-Sängerin, Gitarristin, Songwriterin und Musikproduzentin zählt mit rund 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen . Getty Images/Catherine Powell 2 / 4 Legende: Bereits in ihren 20ern wurde sie mit eingängigen Melodien eine zentrale Figur der Country-Pop-Szene. Getty Images/Terry Wyatt 3 / 4 Legende: Swift konnte im Alter von 25 Jahren sieben «Grammy"-Awards ihr Eigen nennen. Weiter wurde sie unter anderem mit den American Music Awards, den People’s Choice Awards oder den Emmy Awards ausgezeichnet Getty Images/Catherine Powell 4 / 4 Legende: Und nun bricht die junge Sängerin mit ihrem 10. Studioalbum «Midnights» einen Rekord nach dem anderen. Getty Images/Amy Sussman

Als erste Künstlerin überhaupt belegt sie derzeit die ersten zehn Plätze der US-amerikanischen Billboard-Charts. Angeführt vom Song «Anti-Hero» auf Platz 1 stammen sämtliche zehn bestplatzierten Stücke von ihrem neuen Album «Midnights». Insgesamt besteht die Platte aus 13 Liedern.

Swift kann es selbst kaum glauben

«10 von 10 in den Hot 100? Mit meinem 10. Album?», fragte Swift in einem Tweet ungläubig und schrieb, sie sei nach der Mitteilung nun ganz durcheinander.

Mit ihrem Erfolg stösst die US-Sängerin den kanadischen Rapper Drake vom Thron. Der 36-Jährige war laut Billboard mit seinem Album «Certified Lover Boy» 2021 auf neun der zehn ersten US-Chartplätze vertreten.

Legende: Vor Swift war Drake Rekordhalter in den US-Charts und belegte 2021 neun von zehn Plätzen. Getty Images/Jeff Kravitz

Nicht nur Top-Charts sondern auch Top-Stream

Swifts neues Album «Midnights» erschien am 21. Oktober – passend zum Titel um Mitternacht – und legte gleich mal Spotify lahm. Es wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, teilte der Streamingdienst kurz darauf mit.

So wurde Taylor Swift zur am meisten gestreamten Künstlerin innerhalb eines Tages in der Geschichte von Spotify. Mit «Midnights» ist Swift, nach einem Ausflug ins Folk-Genre, zum Pop zurückgekehrt und hat damit ganz offensichtlich den richtigen Ton getroffen.